Estudiantes panameñas participaron del programa CAMPTECH para desarrollar habilidades técnicas y tecnológicas

Un total de 35 estudiantes panameñas de diversas regiones del país, entre 15 a 18 años, desarrollaron habilidades técnicas-tecnológicas y destrezas de liderazgo en el proyecto CAMPTECH 2021, un programa gratuito para estudiantes de décimo o undécimo grado de la República de Panamá, organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sanecyt) en conjunto con la Fundación Ciudad del Saber (FCDS).

El programa CAMPTECH busca favorecer el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, así como fortalecer las habilidades blandas de las jóvenes estudiantes y empoderarlas para que continúen realizando sus metas.

En la iniciativa, las participantes aprenden aspectos básicos de electrónica, desarrollo web, programación, base de datos, servidores y practican dichos conocimientos en el contexto de un proyecto real enfocado en monitoreo de la calidad del aire.

El campamento tecnológico, que se inició en noviembre de 2021, tuvo una duración de tres meses, y contó con dos fases: una virtual y otra presencial.

Luego de terminar la fase virtual, CAMPTECH 2021 culminó con una fase presencial, que se desarrolló del 15 al 18 de febrero del presente año, en donde las jóvenes presentaron sus proyectos finales, además visitaron el Fab Lab EcoStudio y el Canal de Empresarias, ambos en Ciudad del Saber.

Durante la jornada de capacitación, las jóvenes estudiantes recibieron tutorías de panameñas especializadas en temas de tecnología, como lo son Andrea Monteza, Sara Peña y Juliette Chevalier. Un extraordinario complemento fueron los temas de liderazgo impartidos por la Comunidad Índigo. También se contó con el apoyo puntual de EDUPAN y de la Comunidad DOJO.

Eduardo Ortega-Barría, secretario nacional de la Senacyt indicó: “Me siento muy complacido porque este mes ha estado lleno de actividades para fomentar una mayor participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Felicito a las estudiantes que han participado en CAMPTECH, con la esperanza de que se animen a optar por carreras científicas y tecnológicas en los próximos años, y por qué no, incursionar con emprendimientos innovadores que aporten soluciones a los problemas nacionales y contribuyan al desarrollo sostenible de nuestro país”.

Janelle Castrellón, gerente de negocios de Ciudad del Saber, señaló: “Este proyecto representa en cada sentido la esencia de Ciudad del Saber. Brindar oportunidades a una nueva generación de científicas y empresarias y darles las

herramientas para contribuir a diseñar su plan de vida en equidad y liderazgo, hacen que, junto al de SENACYT, nuestro granito de arena tenga un valor enorme y trascendental”.

Isabella Rodríguez, joven participante del CAMPTECH comenta: “Ha sido una aventura como ninguna otra. He podido encontrarme con chicas muy inteligentes, y con el mismo afán de querer saber, de querer aprender y nutrirse de todo lo que este grandioso curso nos ha ofrecido. He podido hacer grandiosas amistades donde el apoyo mutuo y la empatía son los principales pilares. Estoy muy agradecida de que CAMPTECH no solo haya tomado en consideración todas las brechas económicas, sino también los impedimentos del mundo virtual, permitiéndonos participar de un gran evento presencial por primera vez desde hace 2 años de duro confinamiento. No hay mejor experiencia que recomendarles a todas esas jóvenes panameñas que deseen adentrarse al mundo de la ciencia y la tecnología”.

Otra de las jóvenes participantes del programa, Roselyn Muñoz, señaló: CAMPTECH ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. En este momento me encuentro definiendo la carrera que quiero estudiar, y con este programa he podido escuchar a profesionales jóvenes exponer sobre lo importante que es tomarnos el tiempo de conocernos, para definir qué es lo que realmente queremos ser y que está bien equivocarse en el camino, aunque nos tome más tiempo, lo importante es estar realmente cómodas y felices con lo que somos y la forma en la que contribuimos a la sociedad. Las sesiones técnicas me han aportado nuevos conocimientos que significativamente contribuyen a mi crecimiento profesional”.