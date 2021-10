Estudiantes panameños salen adelante con sus estudios, pese la pandemia

La pandemia de COVID-19 ha sido un reto para los estudiantes panameños que han dado todo su esfuerzo y dedicación para adaptarse a las clases virtuales y continuar sus estudios aplicando buenas prácticas como la disciplina, la organización, la curiosidad por el conocimiento, la perseverancia y sobre todo la firme decisión de hacer realidad sus sueños de convertirse en los futuros profesionales de Panamá.

Así fue plasmado en el conversatorio “Los estudiantes como protagonistas de su educación”, organizado por el Consejo Permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional por la Educación (Copeme) en alianza con las asociaciones de estudiantes, en el marco del día nacional del estudiante en Panamá que se conmemora los 27 de octubre.

Este espacio de participación ciudadana cumplió con su objetivo de visibilizar el rol protagónico que han asumido los estudiantes panameños de todo el país para continuar sus estudios en tiempos de pandemia, pese a las adversidades como la falta de recursos económicos y tecnológicos, la baja o nula conectividad, la cuarentena, la salud y la necesidad del acompañamiento que reciben en los centros escolares.

El conversatorio virtual contó con la participación de estudiantes de diversas regiones del país como la comarca Ngäbe-Buglé, comarca Guna Yala, las provincias de Colón y Herrera, la escuela Normal de Santiago, la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito, quienes relataron sus experiencias y acciones tomadas para pasar de las clases presenciales a las virtuales, continuar con éxito sus estudios en esta inesperada crisis sanitaria y apoyar a sus compañeros para seguir adelante.

A continuación, sus reflexiones:

Rosmely Palacio V año del Colegio San Agustín de Kankintú, en la Comarca Ngäbe-Buglé

“Tenemos que esforzarnos, tener la mente positiva, no rendirnos porque con cada esfuerzo vamos a lograr algo positivo”.

“Como estudiante de la comarca he asumido el reto de las clases virtuales, ya que no contamos con buena señal ni con luz eléctrica, pero eso no me impide seguir estudiando, gracias a mi esfuerzo, sacrificio, dedicación y responsabilidad, si yo puedo tú también puedes, lucha por tus sueños”.

Cristie Pineda de VI año del Colegio Monseñor Francisco Beckman en San Miguelito

“Debimos tener el valor de levantarnos con ganas para no desfallecer y no tener miedo, para saber que una vez logramos tomar un ritmo, todo iba a avanzar positivamente”.

“Como estudiantes resilientes tenemos que aprender a adaptarnos, y encontrar el espacio para estudiar por nuestros propios medios, para ser independientes, apropiarnos del conocimiento y usar las herramientas que ofrece la tecnología, para poder investigar y aprender todo lo que necesitamos”.

Liszeyka Kantule de V año de la Escuela Carlos López Inaqueliguiña en la Comarca Guna Yala

“Ha sido super difícil porque en la comarca no tenemos señal y muchos compañeros no tienen los recursos para adquirir las tarjetas para el celular, pero hemos salido adelante, apoyándonos para que ninguno se quede atrás, para que todos podamos continuar con nuestros estudios. Esa ha sido la fortaleza de nuestra comarca, el apoyo mutuo para salir adelante, y que, aunque estemos separados por la distancia, estamos más unidos que nunca”

Jonathan Montenegro de V año de la Escuela Normal de Santiago

“Podemos ser protagonistas de nuestra educación con liderazgo, en esta pandemia hemos demostrado la valentía de seguir adelante”.

“Ha significado un reto y un sacrificio poder dar mis clases virtuales, estoy poniendo todo mi esfuerzo porque me complace saber que como futuro educador podre tener el conocimiento y la tecnología para llevar el aprendizaje a mis futuros estudiantes”.

Kadin Simons de V año del Colegio Abel Bravo de Colón

“En esta pandemia como estudiante decidí tomar las riendas de mi educación, implementar metas y disciplina cada día para cumplir con mis clases virtuales y así poder lograr mis sueños”.

“Una de las principales prácticas que me ha ayudado es la organización porque me permite cumplir no solo con mis clases y tareas, sino con otras tareas que son importantes para mi formación”.

Aramel Ríos del VI año del Instituto Comercial Panamá

“La pandemia me ha ayudado a ser más independiente en todas mis labores, he crecido como persona y estoy dando lo mejor de mí, asumiendo el protagonismo de mi formación como relevo generacional, para garantizar un mejor futuro con miras a que Panamá logre el desarrollo que queremos”.

La tecnología llegó para quedarse y será una herramienta vital para la educación, ha sido difícil, pero hay que seguir adelante, nos hemos unido y apoyado mutuamente entre los compañeros para dar esa motivación, sobre todo para los que están pasando situaciones duras en sus casas y han visto afectada su salud mental. Un buen rendimiento requiere una estabilidad emocional y eso no podemos ignorarlo, hay que estar en óptimas condiciones para dar lo mejor y entre nosotros nos hemos estado apoyando.

Adriana Steel de V año del Instituto Nacional

“Queremos demostrarle a la sociedad que los jóvenes estamos conscientes de lo que sucede en el país, que queremos ser agentes de cambio, que necesitamos que la economía mejore y que la educación mejore y que se más equitativa y con inclusión. Como jóvenes tenemos el derecho y el deber de tomar la batuta para impulsar el cambio que queremos ver en esta sociedad”

No abandonen sus sueños, que ninguna situación o comentario aplaque su deseo de seguir delante, hay que continuar por el camino del esfuerzo y la disciplina y hacernos escuchar porque sus palabras y sus acciones valen mucho.

El panel estuvo moderado por David Pérez, quien en 2020 cuando cerraron las escuelas en medio de la crisis sanitaria cursaba su último año de estudios en el Colegio Padre Segundo Familiar Cano, en Monagrillo, Chitré, provincia de Herrera, y logró graduarse de bachillerato en ciencias.

Actualmente estudia Ingeniería Industrial empresarial, en la Universidad Latina de Panamá en Chitré. Fue representante de los estudiantes ante el Copeme.

“Tenemos que enfocarnos en nuestras metas y tener claro el objetivo de por qué queremos hacer las cosas, es importante saber que, a pesar, de la pandemia y las circunstancias, hay que estar dentro de esa revolución tecnológica y hay que seguir adelante con nuestros sueños” destacó David durante su intervención.

El coordinador general del Copeme, Igualibiliguiña Hedman, hizo énfasis en que, si bien esta crisis nos trajo un escenario difícil, también abrió nuevas oportunidades para nuestros docentes y estudiantes de reinventarse hacia nuevas modalidades de estudio que permitieron ganar capacidades como disciplina, perseverancia, resiliencia, el manejo de nuevas tecnologías y métodos de estudio, entre otras.

“Hoy nos sentimos orgullosos por las historias de éxito de nuestros estudiantes, los cuales, en medio de las adversidades vividas por la pandemia, han sacado lo mejor de sí, para adaptarse a las clases virtuales aplicando buenas prácticas para poder dar continuidad a sus estudios, empoderarse de su educación y apoderarse del conocimiento”.

Desde Copeme continuaremos poniendo nuestro mejor esfuerzo para que Panamá cuente con una educación de calidad, inclusiva y equitativa.