Etesa ordena nuevo análisis parcial de propuestas de precalificación para la Cuarta Línea de Transmisión

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), ordenó a la comisión evaluadora de las propuestas de precalificación para el proyecto Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica, a realizar un nuevo análisis parcial de los expedientes recibidos durante el acto de recepción de propuestas de precalificación.

Se trata de la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica Chiriquí Grande-Panamá 500 kilovoltios (Kv, por sus siglas en inglés) y subestaciones asociadas.

Etesa informó que agotado el periodo establecido por Ley para la recepción de observaciones al informe presentado por la comisión evaluadora de las propuestas de precalificación para el proyecto se procede a realizar el nuevo análisis.

China Electric Power Equipment and Technology, Co. Ltd, una de las empresas proponentes, ejerciendo su derecho establecido en la normativa local, remitió observaciones al informe de la comisión evaluadora.

Etesa como entidad responsable del debido cumplimiento de la Ley que regula las contrataciones públicas y el pliego de cargos de este acto, recibió los comentarios del proponente y los remitió a la comisión evaluadora para una nueva revisión parcial de la documentación.

Las formalidades establecidas por la citada Ley contemplan un periodo de hasta cinco días hábiles, luego de publicado el informe de la comisión evaluadora, para que los proponentes remitan observaciones sobre el dictamen.

El informe fue publicado el viernes 10 de agosto y el periodo de observaciones culminó el viernes 17 de agosto”,

Etesa

Nueva revisión

La comisión evaluadora tendrá un nuevo periodo para realizar la evaluación parcial que le fue ordenada y remitir otro informe a Etesa.

Este periodo será de hasta cinco días hábiles luego de que sea surtida la resolución administrativa de Etesa que ordena la nueva evaluación.

Una vez se publique el nuevo informe, se otorga, nuevamente, un plazo de hasta cinco días hábiles para que las empresas y consorcios proponentes puedan presentar observaciones.

Se informó que cumplidas las formalidades, Etesa deberá anunciar los resultados de las evaluaciones.

