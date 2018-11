Etesa publicará esta semana pliego de cargos de la Cuarta Línea

El pliego de cargos con los alcances técnicos y sistemas de calificación de la licitación de la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica debe estar listo a finales de esta semana, anunció Óscar Rendoll, subgerente de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa).

Rendoll participó en el Foro Energía 2018: Panamá Hub Energético, retos y oportunidades, organizado por Capital Financiero, con la conferencia Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica y su impacto en la red de transmisión.

La cuarta línea forma parte de los lineamientos contenidos en el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (Pesin).

Al respecto, recordar que existen cinco empresas precalificadas en función de su experiencia técnica en este tipo de proyecto: Interconexión Eléctrica, S.A. E.S.P. (Colombia), China Electric Power Equipment and Technology Co. Ltd. (China), el Consorcio Chiriquí Transmisora de Energía (España), el Consorcio Four Seasons (India, Francia y Brasil) y el Consorcio de Transmisión Vasco Núñez de Balboa (Canadá y España).

El subgerente de Etesa explicó que se ha trabajado con mucho detalle técnico en el pliego y se espera que en el primer trimestre del 2019, pueda convocarse a las empresas a presentar sus propuestas.

El contratista será seleccionado para desarrollar el proyecto con el apoyo de Etesa, bajo la figura de un Contrato de Construcción y Operación (BOT, por sus sigla en inglés) y posterior transferencia a Etesa.

Bajo esta figura, el financiamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica correrán por cuenta del contratista, en un periodo estimado de al menos 20 años, mientras recupera los costos.

La obra deberá estar concluida en el año 2023. A partir de esta fecha el contratista a cargo de la obra procederá a recuperar su inversión.

Etesa lo cobrará como un costo de operación, no impactará en las finanzas de la empresa pública y este cargo se expresará en la factura eléctrica como un incremento que no debe superar el 2% “porque el componente transmisión es muy pequeño”, aclaró Rendoll.

Esta línea será la primera en su tipo en Centroamérica. Será de doble circuito de 500 kilovatios (kv), pero operada de manera inicial a 230 kv.

Se extenderá entre dos subestaciones: Chiriquí Grande y Panamá III.

En la actualidad se está gestionando la adquisición de los terrenos en la salida del Corredor Norte hacia Colón.

Rendoll considera importante contar con línea en el Atlántico porque en el Pacífico hay tres líneas de transmisión y para efectos estratégicos se crea un sistema mallado, con capacidad de actuar ante contingencias para garantizar el transporte de la energía.

Sin la Cuarta Línea de Transmisión, en la actualidad, se registra una pérdida de energía de 157.97 MW, que se traduce en $51,674 millones.

Con esta obra la pérdida será solo de 89.89 MW, que equivale a $29.4 millones.

Además de mejorar los sistemas de transmisión de Panamá, permitirá al país cumplir con los compromisos del mercado eléctrico de Centroamérica, que obliga a realizar exportaciones e importaciones por 300 MW, pero en la actualidad solo se puede importar 42 MW.

Incumplir con el tratado pone a Panamá en riesgo de no poder obtener energía barata cuando las condiciones climáticas afecten su sistema.

En general, la cuarta línea de transmisión permitirá aumentar la capacidad de transporte desde el occidente, acceder a nueva generación en el occidente y en el corredor Pacífico (energías renovables), eliminar futuras restricciones, aumentar la confiabilidad en la operación, atender las contingencias y tener una visión estratégica de largo plazo como Hub de Energía.

Violeta Villar Liste

violeta.villar@capital.com.pa

Capital Financiero