Etiopía planta 5,000 millones de árboles en campaña de reforestación

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha anunciado este miércoles, 12 de agosto, que el país ha logrado con éxito completar la segunda fase de una campaña de reforestación que tenía como objetivo plantar 5,000 millones de árboles, en el marco del proyecto de “Legado Verde”.

“Este año empezamos el ‘Legado Verde’ en Hawassa y lo cerramos en Bahir Dar. Entre las dos ceremonias en dos ciudades lacustres, los etíopes han demostrado nuevamente que podemos estar a la altura de plantar nuestro legado generacional“, ha dicho Abiy a través de su cuenta en la red social Twitter.

Abiy ha publicado además fotografías del acto en Bahir Dar, que ha tenido lugar un mes antes de lo esperado por las autoridades, que se dieron como límite la temporada de lluvias en el país, que concluye en septiembre, tal y como ha recogido la cadena de televisión etíope Fana.

Durante el acto, ha resaltado que Etiopía entregará mil millones de árboles a los países vecinos para extender esta campaña en la región. Las autoridades planean plantar otros 6,000 millones de árboles en la temporada de lluvias de 2021.

