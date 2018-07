EU corteja a la UE y Japón con ofertas de acuerdos de libre comercio; Francia pone resistencia

Estados Unidos (EU) ha presentado a la Unión Europea (UE) y a Japón este sábado 21 de julio de 2018 una serie de posibles ofertas de acuerdos de libre comercio, con el objetivo de ganar terreno en una creciente guerra arancelaria con China, reportó Europa Press.

Sin embargo, EU, gobernado por Donald Trump, se ha topado con la resistencia de Francia en un encuentro de ministros de Economía del G20 (en Argentina) que ha estado dominado por las tensiones comerciales, indicó la agencia internacional de noticias.

El ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, considera que la guerra comercial con EU ha comenzado, y ha pedido un retorno al diálogo para evitar males mayores, destaca el reporte de prensa de este domingo 22 de julio de 2018.

El encuentro del G20 en Argentina se realiza este fin de semana, justo después de que Trump amenazara el pasado viernes 20 de julio, con imponer aranceles sobre el 100% de las importaciones desde China, que en 2017 totalizaron $505,470 millones de dólares, según los reportes de prensa internacional.

[Vea nota: Proyecciones del costo de una guerra comercial, tras la amenaza de Trump de gravar el 100% de las importaciones chinas]

El encuentro en Buenos Aires, Argentina, cuenta con la participación de 23 ministros de Finanzas, 14 presidentes de Bancos Centrales y 10 titulares de organizaciones internacionales, informó la organización del evento.

Entre los invitados están: Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda de Argentina; Luis Caputo presidente del Banco Central de Argentina; Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional; Jim Yong Kim, presidente del Grupo Banco Mundial; José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; y Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

También participan: Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo; Liu Kun, ministro de Finanzas de China; Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, y Philip Hammond, canciller de la Hacienda del Reino Unido.

Durante un conversatorio con periodistas, Lagarde afirmó que “la presidencia argentina del G20 es una muy buena oportunidad para avanzar con algunas de las cuestiones en su agenda”​, informó la organización del evento en Argentina.

La reunión de los principales referentes de la gobernanza económica global continúa este domingo con cuatro sesiones de trabajo, de acuerdo con la agenda oficial.

En estos dos días de sesiones, los temas se han centrado en el futuro del trabajo y la infraestructura para el desarrollo, dos de las tres prioridades definidas por la presidencia argentina para el G20 2018, informó la organización.

Finance ministers and central bank governors ended the first day of the meeting with a tango show featuring Argentina’s top performers.

Los líderes de finanzas cerraron la jornada de trabajo de ayer con un espectáculo de #tango interpretado por figuras de primer nivel. pic.twitter.com/xDxrb8Xfts

— G20 Argentina 🇦🇷 (@g20org) 22 de julio de 2018