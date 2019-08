Ex congresista republicano Joe Walsh desafía a Trump por la presidencia

Joe Walsh, un ex congresista conservador por Illinois, se convirtió este domingo en el segundo republicano en desafiar al presidente Donald Trump por la nominación del partido para las presidenciales de 2020.

“Me postularé para presidente”, anunció Walsh en el programa de ABC “This Week”. El ex congresista argumentó su decisión de unirse a la contienda electoral asegurando Trump no es apto para la Casa Blanca.

“Me postulo porque él no es apto, alguien tiene que levantarse y tiene que haber alternativa”, indicó.

Agregó que la apuesta de su campaña es que muchos republicanos se sienten como él, pero “tienen miedo” de dar un paso hacia adelante.

Según la encuestadora Gallup, el presidente Trump tiene un índice de aprobación del 88% entre los republicanos.

Durante la entrevista el ex congresista indicó que votó por Trump en las elecciones de 2016, pero asegura que lo “perdió” cuando se puso de lado de Rusia por sobre la comunidad de inteligencia estadounidense sobre la interferencia rusa en las elecciones.

Walsh admitió que hubo muchas oportunidades en las que permitió que las diferencias políticas se volvieran personales y atacó al presidente demócrata Barack Obama.

Dije algunas cosas feas sobre el presidente Obama que lamento. Y es difícil, pero creo que eso ayudó a crear a Trump, y me siento responsable de eso”, aseguró.

Walsh ganó un puesto en la Cámara de Representantes por los suburbios de Chicago en 2010, pero perdió la reelección en 2012 ante su contrincante demócrata Tammy Duckworth. Desde entonces, se convirtió en presentador de un programa de radio en Chicago.

El excongresista por Illinois no es el único en desafiar a Trump dentro de su partido. El ex gobernador de Massachusetts Bill Weld anunció en abril que se postularía para presidente.

Sobre otros contrincantes, Walsh dijo en “This Week” que podría “contribuir a un diálogo más sólido y eso será bueno para el país”.

La presidenta del Partido Republicano, Ronna McDaniel, dijo en un comunicado en respuesta al anuncio que Trump tiene un “apoyo sin precedentes entre los republicanos” y que “cualquier esfuerzo por desafiarlo en una primaria no tiene ningún sentido”.

Al ser cuestionado sobre las críticas de Walsh al presidente y la decisión de postularse, el portavoz de Trump respondió con una sola frase: “Lo que sea”.