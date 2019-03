Expertos en tecnología e innovación se reunirán en Panamá para Move On 2019

Las últimas tendencias del mercado con aplicaciones, soluciones y servicios de vanguardia tecnológica sobre transformación digital, industria 4.0, Big Data, el Internet de las cosas (IoT), ciberseguridad y muchas otras innovaciones para la rentabilidad y éxitos de los negocios estarán abiertas a empresas y corporaciones el próximo 4 de abril con la cuarta edición de MOVE ON en el Megápolis Convention Center.

Estos temas serán abordados por un selecto grupo de conferencistas internacionales como Eduardo Tobón, Kevin Sigliano y Ghassan Dreibi visionarios y expertos de los sectores de consumo masivo, servicios financieros y negocios exitosos en multinacionales quienes engalanarán la cita tecnológica MOVE ON organizada por C&W Business, división comercial de Cable & Wireless Panamá.

MOVE ON contará con un ciclo de 15 conferencias e incluye más de 25 pabellones con demostración exclusiva de interesantes plataformas tecnológicas que se estrenarán en la capital panameña, con salas de reuniones asesoradas por arquitectos de soluciones en IT, además de expertos que expondrán sobre las últimas tendencias de movilidad, Cloud IT, conectividad y transformación digital que vienen a redefinir la manera en que trabajamos hoy y reafirmando a Panamá como “vitrina tecnológica” con una plataforma envidiable para el sector de las telecomunicaciones, los servicios y la informática.

MOVE ON contará por primera vez con un panel tecnológico con expertos locales quienes abordarán el tema “Innovación: Las claves fundamentales para el desarrollo” que busca expandir aquellas estrategias que permitan a las empresas el liderazgo y las enrumben a negocios con alta rentabilidad en sus operaciones.

Panamá está lista para convertirse nuevamente en el “epicentro de las tendencias tecnológicas” con esta importante jornada de alta tecnología liderada por C&W Business, con el objetivo de acercar a las empresas a una mayor plataforma de conectividad a través de modernas y trasformadoras soluciones que cambiarán la experiencia en los negocios y empresas a través de la tecnología.

Este importante encuentro de negocios y alta tecnología contará además con las últimas atracciones en productos móviles y herramientas de conectividad e IT de la mano de las principales marcas del mercado como Cisco, InterGrupo, Samsung, Hitachi, Huawei, Quantic Vision, Hewlett Packard Enterprise entre otros patrocinadores que brindarán su portafolio actualizado en esta cita tecnológica.