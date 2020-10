Expertos: medidas preventivas no desaparecerán con llegada de vacuna

Las vacunas estacionales contra la gripe, por ejemplo, han oscilado entre un 60% de efectividad hasta un 10% en el peor de los casos de años recientes.

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos ha establecido una meta de efectividad para la vacuna de un 50%.

Una vacuna parcialmente eficaz podría ayudar a grupos de alto riesgo como trabajadores de primera línea o aquellos con padecimientos subyacentes, pero podría no ser adecuada para la población en general, dijo quien fuera el jefe científico de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Jesse Goodman, ahora profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Georgetown.

Ciertamente esa no es la vacuna con la que inmunizarías a 300 millones de personas”, explicó. “Aún si todos son inmunizados, eso probablemente no es suficiente inmunidad en la población para evitar el avance del virus”.

Vacunado pero infeccioso

Del lado positivo, aún una vacuna que no sea perfecta podría ayudar si significa que las personas se enferman menos severamente y no necesitan ser hospitalizadas, dijeron expertos. Las personas que se vacunan contra la gripe tienden a tener casos menos severos que los que no se han vacunado, aún cuando la vacuna no es tan efectiva.

Por otra parte, “hay un riesgo que aún las personas vacunadas puedan sin saber esparcir la infección”, dijo Goodman.

Algunos expertos llaman a esto “un escenario del peor de los casos”: una vacuna que funcione lo suficientemente bien para prevenir que los pacientes se enfermen, pero no lo suficientemente bien para que no puedan contagiar a otros.

La vacuna puede producir una reacción de inmunidad que no bloquea completamente al virus, pero lo dome lo suficiente para que el paciente no desarrolle síntomas.

Sin embargo, los pacientes asintomáticos pueden aún ser infecciosos. Ese es uno de los factores que hace al COVID-19, la enfermedad ocasionada por el coronavirus, tan difícil de controlar.

También la vacuna podría no proteger a todos de igual manera.