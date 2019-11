Expo Logística 2019 será escenario de debate sobre el futuro logístico de Panamá

Además de promover a Panamá como un importante centro de operaciones logístico de clase mundial Expo Logística 2019, una de las ferias comerciales más importantes que organiza anualmente la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), será el escenario para que conferencistas nacionales e internacionales de gran trayectoria debatan temas como: Innovación; desarrollo humano, comunicación y comercio electrónico, así como penetración de nuevos mercados, a fin de delinear el futuro de este importante sector logístico del país.

Jorge Juan de la Guardia, presidente de la Cciap, destacó que este evento ferial, que ha sido desarrollado en colaboración con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) tiene entre sus objetivos que la industria mantenga el crecimiento, dinamismo e innovación que la han caracterizado, tanto para la competitividad del país, como para el desarrollo económico.

En tanto, José García, presidente de la Comisión Organizadora de Expo Logística 2019, explicó que uno de los principales objetivos de esta feria es la formación y actualización de conocimientos de los profesionales del sector logístico y de transporte multimodal, por lo que este año, el ciclo de conferencias que se desarrollan durante el evento estará organizado en cuatro bloques temáticos: desempeño y expectativas del sector logístico en Panamá; temas de actualidad e innovación; desarrollo humano, comunicación y comercio electrónico, así como nuevos mercados.

Agregó que este año, Expo Logística contará por primera vez con un país invitado, en esta ocasión será Brasil; por lo que la apertura del ciclo de conferencias, el próximo 10 de diciembre, estará a cargo del secretario de Política Externa, Comercial y Económica del país suramericano, Norberto Moretti.

La agenda

Durante el primer bloque de conferencias, el ministro Consejero para la Facilitación de la Inversión Privada de Panamá, José Alejandro Rojas; el presidente del Consejo Empresarial Logístico (Coel), Antonio García Prieto; y la coordinadora del Gabinete Logístico de Panamá, Ana Margarita Reyes, entre otros, expondrán los planes de acción en el sector logístico panameño para el quinquenio 2019–2024.

Mientras que, Francisco Javier Balbin, director de Comercio Exterior y Coordinador Territorial del Banco Sabdell en España; Zadik Monroy, gerente de Ventas de SSI Schäfer de Alemania; Rodrigo Saa, director ejecutivo de Humind en Chile; y Luis Anibal Mora, gerente general de High Logistics Group de Colombia, revisarán mejores prácticas de operaciones eficientes y experiencias de éxito en la aplicación de nuevas tecnologías.

Para el 11 de diciembre, Alejandro Rico, gerente de Google para Centroamérica y el Caribe; Jorge Padrón, socio director de Klikéalo de Perú; Paula Molinari, presidenta Whalecom en Argentina y Octavio Torre, CEO de TLC Asociados en México, desarrollarán sus conferencias en torno al activo humano y las herramientas de refuerzo para éste; al igual que, cómo enfrentar la transformación digital.

En tanto, otro grupo de expertos explorarán la penetración y el desarrollo de nuevos mercados, considerando las oportunidades a las que se tiene acceso desde la plataforma de servicios logísticos de Panamá.

n este bloque, Julio Ibáñez, presidente de The Hispanic Retail Chamber of Commerce; Francisco Carballo, gerente logístico de Under Armour Latinoamérica; y Esteban Cheung, especialista en el mercado chino, entre otros expertos, presentarán los casos de éxito de sus empresas al utilizar Panamá como puerto de entrada y distribución de sus productos y servicios.

China-LAC

Es importante recordar que Expo Logística 2019 se realizará el 10 y 11 de diciembre próximo, y se desarrollará en paralelo en el Centro de Convenciones Atlapa con la XIII Cumbre Empresarial China LAC, que se llevará a cabo del 9 al 11 de diciembre, potenciando la participación de veintiséis países, por lo que se espera que unos 2,000 empresarios de China, América Latina y el Caribe se den cita en Panamá.

El desarrollo conjunto de ambos eventos les permitirá a los asistentes tener un contacto directo con la plataforma logística panameña y así palpar el papel que puede jugar Panamá en la distribución de productos chinos en la región y como centro de acopio de mercancías latinoamericanas que tengan como destino el gigante asiático.

Hitler Cigarruista

hcigarruista@capital.com.pa

Capital Financiero