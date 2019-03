Facebook e Instagram eliminarán anuncios y ocultarán publicaciones con información ‘antivacunas’

MADRID, 8 de Marzo –Facebook ha anunciado que eliminará los anuncios que incluyan información errónea acerca de las vacunas y no incluirá en las recomendaciones o en las predicciones de búsqueda a los grupos y páginas que compartan textos ‘antivacunas‘.

En Instagram, tampoco se recomendará ni mostrará contenido de este tipo de desinformación en la barra exploradora o en los ‘hashtags’.

A través de una nota de prensa firmada por la vicepresidenta de Global Policy Management de Facebook, Monika Bickert, la compañía ha avanzado medidas para “combatir la desinformación sobre las vacunas que existe en Facebook a través de la reducción de su distribución”, así como con el objetivo de “proporcionar a las personas información autorizada sobre el tema”.

La empresa fundada por Mark Zuckerberg detalla que las principales organizaciones de salud a nivel mundial, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), han identificado anuncios públicos que, tras ser verificados, han resultado ser “falsos y engañosos”.

Si estos anuncios relacionados con vacunas aparecen en Facebook, tomaremos medidas contra ellos”, aseguran.

“Por ejemplo, si un grupo o el administrador de una página publica información errónea sobre las vacunas, excluiremos a todo ese grupo o la página de las recomendaciones, reduciremos la distribución de estos grupos y páginas en el ‘News Feed‘ y en los resultados de búsquedas, y rechazaremos los anuncios que buscan desinformar”, resumen.

Junto a la lucha contra estos contenidos, “anunciarán pronto” medidas para favorecer que los expertos en vacunas aparezcan en los primeros puestos de las búsquedas. “Estamos explorando diferentes formas de ofrecer a las personas información más precisa de las organizaciones de expertos en vacunas en la parte superior de los resultados de búsquedas relacionadas, en las páginas que tratan sobre el tema y en las invitaciones para unirse a grupos de interés relacionados con vacunas”, detallan.

OMS: ‘Antivacunas’ son una “amenaza”

La OMS incluyó los movimientos ‘antivacunas’ en sus retos para la salud en 2019. “Amenaza con revertir el progreso realizado en la lucha contra las enfermedades prevenibles por vacunación. La vacunación es una de las formas más rentables de evitar la enfermedad: actualmente previene de 2 a 3 millones de muertes por año y podrían evitarse otros 1,5 millones si se mejorara la cobertura mundial”, reivindican.

El sarampión, por ejemplo, ha experimentado un aumento del 30 por ciento a nivel mundial.

“Las razones de este aumento son complejas, y no todos estos casos se deben al rechazo a vacunarse. Sin embargo, algunos países que estaban cerca de eliminar la enfermedad han visto un resurgimiento”, lamentan.

En cualquier caso, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, aseguró en una entrevista radiofónica en enero que, al contrario de lo que ocurre en otros países como Estados Unidos, el movimiento ‘antivacunas’ “no es preocupante” en España, por lo que ha rechazado la idea de obligar a vacunar a los niños.

“Estos movimientos han generado en otros países la aparición de enfermedades que ya no existían como, por ejemplo, el sarampión. Pero en España no tenemos ahora mismo una situación preocupante, y estamos insistiendo en la importancia de la vacunación de que en España no se contagie esa moda, aunque si fuera necesario habría también que adoptar alguna medida”, defendió Carcedo.