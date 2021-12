Facturación Electrónica, un aliado clave en las ventas de fin de año

La Facturación Electrónica no sólo es el mejor sistema para emitir comprobantes, sino que, en tiempos como las vísperas de Navidad y Año Nuevo, se transforma en un gran aliado para lidiar con flujos mucho más altos de ventas. Es en estas fechas, cuando el tiempo, la comodidad y la confiabilidad se tornan esenciales para cualquier comercio, que una herramienta ágil, segura y simple, se vuelve crucial para enfrentar estos tiempos arduos.

Sobre este aspecto, consultamos al Ing. Rafael Montero, CEO de GuruSoft, especialista en Facturación Electrónica: “Estamos hablando de una herramienta imprescindible para cualquier modelo de negocios exitoso en la actualidad. En época de fiestas de fin de año, ofrece la tranquilidad de que los documentos emitidos estarán almacenados y ordenados en la nube, que se trata de una alternativa más ecológica, que no se estará lidiando con el dolor de cabeza de almacenar facturas en papel, cambiar rollos de tintas, o solventar inconvenientes con la impresora. En momentos en los que el comerciante estará corriendo para atender a todos los clientes que llegan, no hay tiempo que perder, y cada recurso que alivie el estrés será sumamente valorable. Por supuesto, también se contempla un gran ahorro económico a la hora de emitir tantos comprobantes”.

Una alternativa superior

La Facturación Electrónica es la evolución, por medio de la digitalización de procesos, de la facturación tradicional. Entre sus principales beneficios, podemos encontrar:

• Ahorro de espacio de almacenamiento.

• Se prescinde de costosas impresoras fiscales.

• Se prescinde de cartuchos y papel para impresora fiscal.

• Se ahorra el dinero de mantenimiento y reparación de las impresoras.

• Se puede corregir errores.

• Se dispone las 24 horas de los documentos emitidos.

• Respaldo en la nube de toda la documentación.

• Proceso seguro y ágil (menos de 3 segundos).

• Beneficios ecológicos.

“Es importante recalcar que, así como es indispensable en estas épocas festivas, la Facturación Electrónica también es esencial el resto del año. Es una manera de agregar valor al negocio, simplificar un proceso tedioso como es la facturación tradicional, y sumar herramientas tecnológicas al negocio, en un mercado competitivo que no perdona errores de criterio ni modelos de negocio desactualizados”, agregó Montero.

Un sistema que crece en Panamá

Esta herramienta vive momentos de auge y prosperidad en Panamá. Las autoridades de la Dirección General de Ingresos (DGI) tomaron nota de la multiplicidad de beneficios que ofrece, tanto a los usuarios como a la propia entidad, y decidieron implementarla en territorio panameño. Ya atravesado el Plan Piloto y en plena etapa de voluntariedad, todavía restan algunas interrogantes entre los contribuyentes, por lo que hoy los responderemos para que reine la claridad en torno a este sistema tan importante y beneficioso.

Para empezar, vamos a repasar la situación actual: luego de un período denominado Plan Piloto, en el que las autoridades analizaron el funcionamiento de esta herramienta con algunas empresas que hicieron parte de la prueba, Panamá ingresó en una etapa de voluntariedad, en la que todos los contribuyentes que deseen adoptar este sistema pueden hacerlo.

Al respecto hablamos con el Ing. Montero. Al consultarle sobre el panorama que atraviesa el uso de esta herramienta en el país, el especialista describió: “La Facturación Electrónica atraviesa un gran presente, con cada vez más emisores, contribuyentes que han tomado la mejor decisión respecto a su negocio, ya que estamos hablando de un sistema que ahorra una enorme parte de los costos de facturación, simplifica procesos, brinda mayor seguridad y disponibilidad de los documentos, ahorra espacio y evita el dolor de cabeza que implica tener una impresora fisca, un artefacto costoso, frágil y obsoleto”.

Al detallar los desafíos que debe superar este sistema en Panamá, el Ing. Montero no dudó: “El desconocimiento es el principal inconveniente que debe solucionarse. En general, muchos contribuyentes creen que es caro, que se depende de las impresoras fiscales y que no es un sistema que sea para ellos. El primer punto es fácilmente desmentible: hay planes para todo tipo de cliente, con costos que arrancan, en muchos casos, en un precio menor al de una hamburguesa; se estima que ahorra hasta un 80% de costos derivados de facturación, no sólo no es caro, sino que representa un alivio económico muy grande. Respecto a las impresoras fiscales, precisamente la Facturación Electrónica viene a ser no solamente un reemplazo, sino una innovación, ya que se prescinde absolutamente de estos dispositivos que, a esta altura, ya carecen de utilidad. Por último, el contribuyente debe comprender que la mejor noticia para cualquier tipo de negocio es implementar este sistema, que significa un salto de digitalización y agrega valor”.

Cómo migrar a este innovador sistema

Una de las inquietudes más frecuentes de quienes desean implementar este método de facturación, es respecto a qué se debe hacer, cuál sería el paso a paso para poder facturar electrónicamente. En ese orden de ideas, vamos a explicar cómo postularse como voluntario para facturación electrónica. Vale aclarar que, como primera medida, es necesaria una carta, mediante representante legal, en la que se especifican los datos de la empresa y se expresa la intención de comenzar a facturar electrónicamente.

Sin más preámbulo, vamos a ver el paso a paso:

1. Con los datos de la empresa, iniciar sesión en el portal e-tax 2.0.

2. Completar todos los datos requeridos y definir si la conexión es a través de un PAC.

3. Adjuntar la carta de solicitud.

4. Seleccionar “Enviar solicitud”.

5. Habiendo finalizado, sólo queda esperar que la DGI apruebe la solicitud.