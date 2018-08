Falleció John McCain, senador estadounidense y héroe de guerra

El senador estadounidense John McCain falleció a la edad de 81 años luego de una batalla contra el cáncer cerebral que despojó a Estados Unidos (EU) de un reverenciado estadista, orgulloso patriota y guerrero sacrificado.

McCain, quien representó a Arizona por más de tres década, había estado luchando contra un glioblastoma que le fue descubierto por sus médicos en julio de 2017 y le impidió este año ejercer en el Capitolio.

Mejor conocido por haber sobrevivido como prisionero de guerra en Vietnam del Norte y haber ganado la nominación presidencial republicana en 2008, John Sidney McCain permaneció como un creyente ardiente y sin remordimiento de la grandeza estadounidense.

“Somos bendecidos. Estamos viviendo en la tierra de los libres, la tierra donde todo es posible”, dijo McCain en octubre, meses después de su diagnóstico de cáncer, en el Centro Nacional de la Constitución, donde recibió la Medalla de la Libertad. “Somos bendecidos y, a cambio, hemos sido una bendición para la humanidad”.

En el mismo discurso, también advirtió sobre los peligros que vio en la era del presidente Donald Trump.

“Rechazar las obligaciones del liderazgo internacional y nuestro deber de permanecer como la última y mejor esperanza de la tierra por el bien de un nacionalismo espurio, a medias, preparado por personas que preferirían encontrar chivos expiatorios que resolver problemas, es tan antipatriótico como un apego a cualquier otro dogma cansado del pasado”, dijo el senador.

“John McCain representaba el servicio público”, dijo el historiador político de la Universidad estadounidense Allan Lichtman. “Era un verdadero héroe estadounidense, no un falso héroe mediático”.

Familia militar

Hijo de un almirante estadounidense, McCain se convirtió en aviador de la Armada y voló misiones de bombardeo durante la Guerra de Vietnam. Derribado y capturado por los norvietnamitas en 1967, soportó más de cinco años de tortura y depravación como prisionero de guerra.

Décadas más tarde, como senador republicano, McCain regresaría a Vietnam y abogaría por la restauración de las relaciones entre Washington y Hanoi y, como le dijo a la Voz de América, dejaría el pasado atrás.

“Miren, hay algunas personas que me maltrataron en prisión, y espero no volver a verlas nunca más”, dijo. “Pero eso no cambia mi opinión de que los vietnamitas son maravillosos y queridos amigos, y los necesitamos y ellos nos necesitan”.

Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, McCain denunció las tácticas de tortura contra sospechosos de terrorismo mientras respaldaba las guerras en Afganistán e Irak.

“La debilidad de John McCain a lo largo de los años fue [que] quizás estaba demasiado dispuesto a buscar una solución militar a los problemas”, dijo el historiador político Lichtman. “Algunos de sus críticos incluso lo llamaron un traficante de guerra. Pero (la intervención militar) era algo en lo que él creía genuinamente, no algo que cocinaba para fines políticos “.

Único en la batalla política

En el Capitolio, McCain era conocido por su mal genio y su lengua afilada.

“Salgan de aquí, escoria de poca monta”, McCain una vez gruñó a los manifestantes en contra de la guerra que estaban interrumpiendo una audiencia del comité del Senado.

El senador también mostró gracia en el fragor de la batalla política. McCain se postuló dos veces para presidente como un republicano de mentalidad independiente, asegurando la nominación de su partido en 2008. En la campaña electoral, defendió a su oponente democrático, Barack Obama.

“Es árabe”, declaró una mujer de Obama en un evento de la campaña del ayuntamiento de McCain un mes antes de las elecciones.

McCain le quitó el micrófono y dijo: “No, señora. Es un hombre de familia decente, un ciudadano con el que tengo desacuerdos”.

Regreso al Senado

McCain perdió la contienda presidencial, pero regresó al Senado como presidente del Comité de Servicio Armado, donde continuó abogando por un fuerte compromiso de los EU en todo el mundo y un ejército estadounidense fuerte.

No respondió cuando el entonces candidato Trump cuestionó su estado de héroe de guerra.

“Es un héroe de guerra porque fue capturado”, dijo Trump en la televisión nacional en julio de 2015. “Me gustan las personas que no fueron capturadas, ¿de acuerdo? Odio decírtelo”.

Sin embargo, McCain se convirtió en un crítico persistente del estilo de gobierno y las políticas de Trump, así como del extremismo entre partidos en Washington, que culminó con un voto decisivo que derrumbó un plan republicano de atención médica que el presidente Trump había defendido. En diciembre, él fue el único senador que no votó sobre la aprobación final de la reforma fiscal de los republicanos, y devolvió a Arizona a descansar después del tratamiento contra el cáncer.

