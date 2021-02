Fauci insta a desarrollar una vacuna que proteja “contra la mayoría o todas las variantes” del coronavirus

Expertos del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en inglés), entre los que se encuentra su director y principal responsable de la lucha contra el coronavirus en EE.UU., Anthony Fauci, han reivindicado la necesidad de desarrollar una vacuna que proteja “contra la mayoría o todas las variantes”.

“Aunque ya existen programas de investigación similares para otras enfermedades, como la gripe, la naturaleza cambiante del SARS-CoV-2 indica que serán necesarios para este virus”, explican en un editorial publicado en la revista científica ‘JAMA: The Journal of the American Medical Association’.