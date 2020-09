Por primera vez, una fuga de información gubernamental revela como los grandes bancos internacionales mueven trillones de dólares estadounidenses en transacciones sospechosas, enriqueciendo a sus accionistas, mientras facilitan el trabajo a los terroristas, a los cleptócratas y a los narcotraficantes (Buzzfeed news, 20 de septiembre de 2020).

Para los que hemos denunciado la injusticia a que han sometido a nuestro país y a nuestra plataforma de servicios financieros y legales, los Fincen Leaks no dicen nada nuevo. No hay nada que nos sorprenda. Los bancos internacionales siempre han sido, son y serán los que permitan y lucren del lavado de dinero; no son los vehículos jurídicos sean de Panamá o de Las Bahamas.

Luego de darle un vistazo a los que se ha reportado a la fecha, hay un banco que merece ser catalogado como una organización criminal: Desde lavar plata para los carteles mexicanos de la droga hasta permitir un esquema piramidal (Ponzi Scheme) que estafó más de $80 millones a inmigrantes latinos.

Esta institución financiera ya había sido sancionada con una multa de $1.9 mil millones y ni así dejó sus andanzas. Demasiadas comisiones y los accionistas quieren dividendos: “We are too big to jail”.

Me pregunto, ¿Con qué cara vendrán los burócratas del Grupo de Acción Financiera (Gafi) cuando les toque evaluar a Panamá? Hay que ser un caradura de talla mundial, después de este escándalo, para pasar juicio a Panamá y culpar a otras jurisdicciones sobre el lavado de dinero que, ahora, se dan cuentan ocurre en los bancos más prestigiosos fundados y administrados en los países miembros de la Unión Europea (UE) y de los que controlan Gafi.

No, no estamos felices. Estamos tristes de que nuestros gobernantes nunca tuvieron los pantalones para decirle a los representantes de la UE y del Gafi lo que hoy se confirma: Que son sus prestigiosos bancos los que lavan el dinero de los carteles de droga, de los traficantes de humanos, de los vendedores de armas y de la corrupción de funcionarios públicos, y lo hacen si el menor pudor o ética sino por pura avaricia.

Misonius Rufus

Abogado y analista internacional