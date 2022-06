Firma biodinámica tecnología más segura para el sector Bancario Panameño

El uso de la firma electrónica crece día a día, y se ha vuelto imprescindible en muchos ámbitos como la banca, el comercio e incluso la política. En el caso de las firmas electrónicas, su uso se ha generalizado cada vez más, pero todavía hay mucha gente que no sabe lo que esto significa.

La firma digital es un tipo de firma electrónica que le permite firmar documentos electrónicamente para verificar su identidad. Consiste en un algoritmo que verifica la validez de la firma digital luego de ser enviada a través de un sistema informático.

Otro tipo de firma electrónica es la denominada “biométrica o biodinámica“. No requiere ninguna interacción con seres humanos y trabaja directamente sobre los propios documentos. Este tipo de firma electrónica se puede utilizar con fines de identificación y prevención del fraude en muchos sectores diferentes, como la banca o las instituciones gubernamentales, donde se requiere seguridad”.

La biometría es una tecnología que ha existido durante años, pero finalmente está recibiendo la atención que merecía desde hace mucho tiempo.

La biometría es el uso de características físicas para identificar a una persona, como las huellas dactilares, el reconocimiento facial y la firma manuscrita la cual contiene datos biométricos que nadie puede reproducir.

Las firmas biométricas son una nueva forma de firmar documentos digitalmente. Son más convenientes que las firmas electrónicas tradicionales porque no requieren que lleve equipos especiales o pines o tokens.

La aplicación genera una firma biométrica o biodinámica captura en tabletas o inclusive celulares, que puede registrar parámetros como el tiempo, la presión y las coordenadas. Estas firmas son la máxima expresión de voluntad ya que las demás clases de firmas electrónicas pueden ser mal utilizadas.

Las firmas Biométricas son consideran firmas “inmediatas“, ya que las realiza el propio firmante, a diferencia de las (Firmas electrónicas), basadas en certificados, que se ejecutan en el mismo dispositivo y, por lo tanto, se consideran “mediatas“. Un punto muy importante para debatir por los abogados,

La firma electrónica es una herramienta que se viene utilizando desde hace décadas. Permite completar la firma de documentos sin necesidad de papel ni tinta.

Sin embargo, hay algunos problemas con este sistema que dificultan su uso.

Un problema con las firmas electrónicas es que no se pueden usar en todas las situaciones. Por ejemplo, si desea firmar un contrato, pero no tiene acceso a una conexión a Internet, entonces no funcionará.

Las aplicaciones de la tecnología de firma electrónica son extensas, y su uso está muy extendido a

Nivel internacional. El software y el hardware de firma electrónica son fabricados y comercializados por grandes corporaciones.

Las firmas Biométricas o biodinámicas se utilizan para el control de acceso a la red, la identificación de clientes, flujos de trabajo de documentos y para la seguridad de las transacciones electrónicas. Desde la promulgación de legislación sobre la firma electrónica,

Un ejemplo común de las desventajas de la firma electrónica es que ya es costumbre en ciertos países la disociación de la firma electrónica la practica consiste en facilitar tokens, contraseñas o USB cifrados para que terceras personas las utilicen y firmen en nombre de otra.

El análisis de las firmas electrónicas biodinámicas implica una comprensión sobre el software y el hardware utilizado para adquirir la firma, especialmente en la forma en que el supuesto firmante puede haber interactuado con el hardware. Además, la tableta y el lápiz óptico utilizados para producir firmas electrónicas biodinámicas.

Dentro de nuestra legislación existe un vacío en relación con la firma electrónica biodinámica por tal motivo en Latam training corp nos estamos certificando para poder asesorar a organizaciones e instituciones para su implementación y las mejores prácticas de examinación forense.

Ya que en la firma biométrica se puede validar los datos dinámicos que asocian al firmante de forma inequívoca (siempre y cuando se mantenga la integridad de los datos) lo cual no sucede con las otras clases de firmas basadas en contraseñas o tokens.

Angel Agrazal

Perito

Grafotecnia Forense Panamá

Fuente: VICISITUDES DE LA FIRMA BIOMÉTRICA Martín Fernando WELKER Calígrafo Público Nacional. Rosario, Argentina