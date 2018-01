Firman acuerdo en Panamá para promover intercambio educativo del jazz en el mundo

El Panama Jazz Festival, cuyo cierre será este sábado 20 de enero de 2018 en su versión 15, fue el escenario para que reconocidas instituciones académicas internacionales firmaran el acuerdo Gaia, (por sus siglas en inglés, Global Association for Interconnected Arts) con la finalidad de promover un mayor y mejor nivel de excelencia e intercambio educativo del jazz en el mundo.

La firma del convenio se realizó en el marco del panel “Encontrando Alternativas Pedagógicas para el nuevo milenio”, que buscó dar una primera mirada al estado actual de la educación del jazz y compartir ideas sobre los próximos desafíos y oportunidades de la educación del jazz en el nuevo milenio.

Durante el acto, se contó con la participación de prestigiosos centros académicos musicales y sus directivos, interesados en conseguir con este convenio, el poder afrontar retos en torno a la pedagogía del jazz e invitar a que otras universidades del planeta se unan a este intercambio, se informó en un comunicado de prensa.

Firmaron el acuerdo Edoardo Righini del Amsterdam Conservatory (Holanda), Franco Caroni del Siena Jazz (Italia), Chris Collins del Wayne State University (Estados Unidos), Dr. Kelly Cocker del New School of Jazz and Contemporary Music (Estados Unidos), Riccardo Delfra del Conservatorio de París (Francia) y Danilo Pérez, por el Berklee Global Jazz Institute (Estados Unidos).

El Panama Jazz Festival acogió la firma del acuerdo por ser un encuentro histórico y relevante para el jazz y por suceder en un momento significativo en el que se busca encontrar ideas novedosas para afrontar los desafíos educativos y lograr nuevas oportunidades en torno a la educación del jazz, se detalla en el comunicado.

Este evento culmina este sábado 20 de enero con una gala de cierre donde habrá presentaciones artísticas.

