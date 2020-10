Fiscalía alemana investiga posible manipulación en Porsche

La fiscalía de la ciudad alemana de Stuttgart comenzó a investigar posibles manipulaciones de los gases de escape en vehículos de gasolina del fabricante alemán de coches deportivos Porsche, informó hoy un portavoz de la fiscalía en respuesta a una investigación de DPA.

La fiscalía sospecha que los compradores de automóviles Porsche fueron engañados sobre el consumo real de los vehículos adquiridos, dado que previamente durante la certificación de los automóviles, estos habrían sido manipulados.

Según el portavoz, también podría existir delito de fraude fiscal.

El monto del impuesto sobre los vehículos motorizado depende de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de un vehículo, por lo que el impuesto será más bajo en función de la información facilitada sobre el vehículo.

Según la fiscalía, las acusaciones se refieren al periodo entre 2007 a 2017, y la investigación no se está llevando a cabo contra el propio Porsche, sino contra cuatro personas. El portavoz de la fiscalía no informó sobre quién en particular.

Un vocero de Porsche confirmó que la compañía estaba al corriente de las investigaciones.

Círculos empresariales precisaron que no había ningún miembro actual del consejo de administración entre los cuatro acusados.

La publicación “Business Insider” indicó esta semana que el propio fabricante de automóviles había corroborado la sospecha de que los coches de gasolina habían sido manipulados para reducir las emisiones de CO2 durante las pruebas.

Según el informe, empleados confirmaron al departamento de auditoría interna que Porsche había utilizado ruedas dentadas especiales en la transmisión de los vehículos de prueba, diferentes de las utilizadas en la producción en serie.

Esto podría haber llevado a que se registrara un menor consumo de combustible en las pruebas de emisiones de escape que en carretera.

Stuttgart

DPA