Fitch rebaja calificación de Avianca a ‘D’

La agencia Fitch Ratings rebajó las calificaciones de incumplimiento de emisor (IDR) de Avianca Holdings SA (Avianca) en moneda extranjera y local a ‘D’ de ‘C’, lo que refleja el impacto del coronavirus (COVID-19) en el sector.

Además Fitch afirmó la emisión de bonos senior no garantizados de Avianca en ‘C’ / RR6 ‘y las notas garantizadas en’ C ‘. Fitch revisó la calificación de recuperación de las notas garantizadas a ‘RR6’ de ‘RR4’, precisamente porque el COVID-19 disminuyó los valores de recuperación de las aeronaves que se utilizaron como garantía para los bonos garantizados.

De acuerdo con el informe de la calificadora, las rebajas a ‘D’ siguen al anuncio de Avianca de que ha solicitado protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos en el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

“Este proceso dará como resultado cambios materiales en los términos y condiciones de su deuda. Una vez que la aerolínea salga de los procedimientos administrativos, Fitch evaluará su nueva estrategia y el perfil financiero reestructurado y volverá a calificar a Avianca en consecuencia”, señala la agencia.

Avianca anunció el 10 de mayo de 2020 que había solicitado la protección de quiebra de sus acreedores debido a la presión de liquidez que enfrenta la pandemia de Covid-19. Avianca no pagó USD67 millones por sus bonos no garantizados pendientes el 10 de mayo de 2020 y no pagará el pago de cupón de sus bonos garantizados senior con vencimiento en 2023.

El informe de Fitch explica que la aerolínea colombiana ha dejado de operar temporalmente todas las operaciones regulares de vuelo de pasajeros debido a la decisión de varios gobiernos de cerrar el espacio aéreo a partir del 25 de marzo de 2020. El regreso de las operaciones aún es incierto.

Avianca ha ofrecido un programa voluntario de licencia no remunerada, y alrededor de 14,000 empleados han aceptado esta oferta. Esto condujo a una disminución de los ingresos de la compañía en más del 80% y ha reducido su posición de liquidez.

El flujo de caja operativo de Avianca sigue siendo altamente incierto para 2020, ya que se desconoce cuándo la compañía podrá reiniciar las operaciones y qué restricciones pueden imponerse a las operaciones en ese momento.

Fitch indica que el análisis de recuperación se basa en un enfoque de liquidación dado el alto valor de su flota de aviones, que se compara positivamente con el enfoque de negocio en marcha bajo el escenario incierto actual para la aviación global. Fitch asumió un reclamo administrativo del 10%.

La estimación de liquidación refleja la visión de Fitch del valor de la aeronave que se puede monetizar antes del 50% -70%. Teniendo en cuenta la caída total de la deuda de Avianca, estos supuestos dan como resultado una tasa de recuperación para los pagarés garantizados y no garantizados dentro del rango ‘RR6’, lo que genera una rebaja de una muesca a la calificación de deuda del IDR. Sin embargo, considerando el incumplimiento de la deuda, es acorde con un nivel de calificación ‘C’.

El informe de Fitch detala que los factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una actualización de calificación positiva están ligados de su salida de los procedimientos administrativos en función de su nueva estrategia y perfil financiero.

Además indica que la empresa tiene una calificación de ‘D’ y, por lo tanto, no puede haber una acción de calificación negativa en la IDR.

Liquidez y estructura de la deuda:

Flexibilidad financiera limitada: al 31 de diciembre de 2019, Avianca tenía $398 millones en efectivo y $872 millones en obligaciones a corto plazo, $237 millones de los cuales están relacionados con contratos de arrendamiento. La deuda total ajustada fue de $4.9 mil millones en el año 2019. La deuda consiste principalmente en $1.8 mil millones de préstamos para aviones, $1.3 mil millones de deuda corporativa, $5 mil millones de bonos transfronterizos y $1.2 mil millones de saldo. obligaciones de arrendamiento de hoja.

Darsy Santamaria Vega

dsantamaria@capital.com.pa

Capital Financiero