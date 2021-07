Flexibilizarán algunas medidas en los distritos a partir del 2 de agosto; Minsa

El ministro de Salud Luis Francisco Sucre, anunció este martes que, debido al avance en el proceso de vacunación y las estrategias emprendidas a nivel nacional, a partir del próximo lunes 2 de agosto se flexibilizarán las restricciones en algunos distritos que han reflejado una reducción en el número de casos.

En ese sentido Sucre precisó que, en el corregimiento de Llano de Catival, en Mariato, provincia de Veraguas, reporta el 80% de los casos en el distrito se decreta toque de queda desde las 8:00pm hasta las 4:00 am y el cierre de los comercios a la 7:00 p.m. Para el resto de los corregimientos de este distrito el toque de queda es de 12:00 am a 4:00 am.