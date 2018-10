Fondo Ahorro Panamá amplía exposición en activos líquidos

Ante la subida de las tasas de interés aplicada por la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) y cuya tendencia es seguir aumentando de manera gradual, el portafolio de inversiones del Fondo Ahorro Panamá (FAP) para el período 2018-2019 redujo las exposiciones en los títulos de renta fija y renta variable, aumentó la asignación en activos líquidos y creó la nueva categoría capital privado.

El secretario Técnico del FAP, Abdiel A. Santiago, explicó que las inversiones en renta fija “nos exponen demasiado a los incrementos que la FED aprueba a las tasas de interés, lo que no es bueno para un portafolio de renta fija, aunque se paga más, el valor del activo baja”.

La inversión en renta fija disminuyó de 68% a 55% y de renta variable de 21% a 15%.

Entre tanto, en renta variables destacan las acciones de Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon. Com Inc., Facebook Inc, JP Morgan Chase & Co., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson y Bank of America Corp.

Referente a la inversión en capital privado que estará ejecutando el FAP, el secretario Técnico comentó que puede darse a través de dos opciones.

Inversión directa en el proyecto privado (que no está registrado en el mercado de valores) o utilizando un fondo que cuente con un portafolio de proyectos de empresas privadas.

El horizonte de inversión del FAP es a largo plazo, en promedio cinco a 10 años, puntualizó el secretario Técnico y el actual portafolio administrado es liderado por bonos soberanos con un 37%.

