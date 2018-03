Fondos del plan maestro del agro ‘no se utilizarán como subsidios’

Mientras se anunciaba la firma del contrato de préstamo entre el Gobierno de Panamá y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, para impulsar el agro a través del Plan Maestro de la Región Occidental (Pmaro) del país, en Chiriquí se estaba dando más detalles a los productores, comercializadores y demás sobre cómo va a funcionar.

Los primeros $27.6 millones –de los $155 millones que deberá aportar el Estado- no se utilizarán como subsidios, no se utilizarán para inversiones individuales, y no es para los grandes y pocos millonarios del planeta que pueden adquirir cualquier tecnología, comprar tierras o fábricas.

Sino para apoyar a pequeños, medianos y grandes productores en componentes como innovación tecnológica; servicios de apoyo y fomento de la asociatividad y desarrollo empresarial, programa de servicios sanitarios, fitosanitarios e inocuidad de alimentos; programa de servicios públicos de metrología y laboratorios; programa de extensión sobre manejo hídrico y cosecha de agua; programa de apoyo a la inversión en infraestructura productiva, equipos e insumos; desarrollo institucional para la ejecución del Pmaro.

“Este plan permitirá más que duplicar la productividad, más que duplicar los ingresos de los productores, más que duplicar la producción, permitirá ahorrar y generar divisas, y tener un impacto ambiental valorable”, señala el representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Gerardo Escudero.

La llave para beneficiarse de estos componentes enumerados por el representante del IICA es a través de un plan de negocios.

Un planteamiento serio de los negocios, sustentado, sustentable financiera, económica, ecológica y socialmente”.

Gerardo Escudero-Representante de IICA

Condiciones

La primera condición con la que debe cumplir el interesado es hacerlo a través de asociatividades o alianzas.

“Se esperaría por lo menos 10 productores asociados, con 5 actores de la cadena de valor”, agrega.

La segunda condición es que el plan tenga una visión empresarial. No es un programa de subsidios, sino que apuesta por la empresarialidad.

La tercera condición es que tenga un enfoque de cadena de valor. Que se unan porque tiene un plan de negocios por el que apuestan, porque quieren que sea exitoso y no porque les van a dar dinero.

La cuarta condición es que tenga una profunda factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental.

La quinta condición es que al redactarse tenga claramente sus componentes de inversión, infraestructura, insumos, mercado, etc.

La sexta condición es que parta de una línea base, cómo va a arrancar y cómo va a evolucionar.

Igualmente Escudero habla sobre los componentes que debe tener esos planes de negocios. Un apartado de visión, misión, y acción empresarial. Debe tener claramente identificados quiénes conforman esos planes de negocio y cuál es la responsabilidad de cada quien. A quién se va a vender, la comercialización.

Además, debe tener claro cuáles van a ser sus principales apuestas tecnológicas; hacer una evaluación técnica y la forma en la que se va a ejecutar ese plan de negocios.

Luego de dejar claro estas condiciones Escudero calma a los productores para que no salgan corriendo a diseñar el plan de negocios, porque el Pmaro tiene recursos para apoyar a las asociatividades en el diseño del plan de negocios.

Desde que se presentó el Pmaro al Gobierno, han pasado 36 meses, y el haber pasado por varios trámites es la prueba fehaciente de que el mismo va en serio y como dice Escudero “tenemos que ponernos las pilas”.

Mientras los productores interesados hacen sus consultas y se preparan para acceder a los beneficios del Pmaro, durante los siguientes 4 meses hay una serie de tareas que se van a ejecutar.

En abril se va a constituir la unidad ejecutora del proyecto por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida)”.

El Mida y el Centro de Competitividad de la Región Occidental (Cecomro) firmarán en ese mes un convenio para que el Pmaro sea una realidad y no caiga en burocracias que afecten los procesos.

En ese mismo mes se licitará el organismo coejecutor que agilizará los procesos y se definirá el manual de operación que establezca las reglas del juego, y se empezará a hacer la selección de personal, alrededor de 70 técnicos este año.

En mayo se contratará el organismo coejecutor, se refrendará el préstamo, se empezará a contratar el personal, y se hará extensiva campaña de divulgación de lo que es el plan a todos los sectores y se va a constituir la región occidental en la unidad territorial ejecutora.

En junio entra el proceso de implementación de los mecanismos para que empiecen a fluir y los principales instrumentos del Pmaro maestro que son los planes de negocios, y se espera que para julio arranque.

Escudero reconoce que los mayores esfuerzos se darán ahora cuando se ponga en ejecución el Pmaro.