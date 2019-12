Forcejeo por salario mínimo en medio de una desaceleración económica

Los empresarios y trabajadores no dan su brazo a torcer, ahora fuera de la mesa de negociación del salario mínimo, continúan el forcejeo por convencer al país sobre las razones por las cuáles se debe o no incrementar este emolumento en medio de la desaceleración económica, ya que según el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) las condiciones del país no resistirían un aumento, pero contrario a ello, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) justamente lo considera necesario para dinamizar el consumo y así reactivar la economía.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, se reunió la semana pasada con representantes de ambos grupos, quienes plasmaron los argumentos que sustentan sus posiciones.

Señaló que ha escuchado las razones de cada uno, por un lado, los empresarios se mantienen en que no debe haber aumento y por el otro los trabajadores piden el incremento. Se trata de una decisión compleja, enfatizó.

Cortizo se mantuvo en la posición de no anunciar su decisión hasta finales del mes de diciembre, fecha en que vence el plazo para el establecimiento del nuevo salario mínimo que debe regir a partir de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021.

El gobierno pasado realizó el último ajuste al salario mínimo a finales del 2017, llevándolo a un incremento del 6.5% para las grandes empresas y del 4.5% para las pequeñas, quedando en alrededor de $721.00 para las primeras y unos $650 para las otras.

El Conep se mantiene firme en que no se incremente el salario mínimo en estos momentos en que la economía panameña atraviesa una desaceleración que ha persistido en los últimos años y se registra una alta tasa de desempleo, reiterando la posición plasmada en la mesa tripartida convocada para la revisión de este emolumento.

Su presidente, Julio De La Lastra, en representación de los más de 20 gremios empresariales que conforman este gremio, señaló que el aumento al salario mínimo “de no manejarse en una forma equilibrada y balanceada, repercutirá en la misma existencia de empleos y de empresas a futuro”.

Destacó que los gremios han realizado el análisis de la situación actual, donde las pequeñas y medianas empresas (Pyme´s) representan más del 90% de las empresas en el país, por lo que cualquier ajuste al salario en este momento impactará e incrementará como consecuencia la informalidad y los despidos”.

Cada uno por ciento (1%) de incremento en el salario mínimo, representa un gasto adicional anual en planilla de $30 millones que las empresas deberán afrontar, sobre todo las Pyme´s, quienes conforman mayoritariamente el tejido empresarial del país y quienes han estado reportando menores ingresos.

“Hacemos un llamado respetuoso para reflexionar que la prioridad es mantener los puestos de trabajos existentes ante las realidades de nuestra ya desgastada economía”, enfatizó, al tiempo que salió al paso de las críticas esbozadas por los trabajadores argumentando que no se trata de una lucha de clases, sino de considerar la realidad que vive el país en estos momentos.

De La Lastra resaltó que históricamente, la generación de empleo se ha visto afectada en los periodos inmediatamente posteriores a un alza al salario mínimo. Así lo reflejan los datos recabados por el Centro Nacional de Competitividad para los años 2010, 2012, 2014, y 2016.

Detalló que los principales sectores generadores de empleo en este país como lo son el comercio, la construcción, y la industria manufacturera, mantienen bajas tasas de crecimiento e incluso, contracción económica de 2%, 3% y -1%, respectivamente en el PIB.

Basado en ello, las perspectivas de crecimiento no son nada alentadoras para el año 2020, y en la actualidad, la tasa de crecimiento de nuestra economía llega al 27%.

La tasa de desempleo sigue en aumento, alcanzando el 7.1% (más de 146,000 panameños), con niveles de informalidad nunca antes experimentados (44.9%). Esta cifra no incluye al sector primario lo cual agrava la situación y nos lleva a niveles de informalidad que rondan el 60% a nivel nacional.

El Conato tampoco da marcha atrás. Contraviene la posición del Conep indicando que la tasa de desempleo e informalidad, seguirá en aumento si no se incrementa la demanda interna, y a su juicio esto solo se logra con el incremento de los salarios, medida que de inmediato impulsa la economía, pues los altos niveles de precarización laboral y los bajos salarios son las principales causas de la informalidad.

“Si el ajuste al salario mínimo no permite la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, la economía continuará en desaceleración”, enfatizó el gremio que agrupa a la mayor parte de los gremios y sindicatos de trabajadores.

Esta postura la sustentan en que los sectores económicos que actualmente muestran menor crecimiento, como el comercio y la construcción, dependen de la capacidad de consumo de la población. Es por ello, que la venta de casas se mantiene como uno de los rubros con menor crecimiento, lo que evidencia que la clase trabajadora ya no tiene capacidad financiera para adquirir una vivienda.

El pasado 19 de diciembre, el Sindicato Industrial de Trabajadores de Productores Bananeros Independientes (Sitrapbi) realizó un paro de advertencia en las ocho fincas bananeras donde laboran aproximadamente dos mil trabajadores, en rechazo a la posición inconstitucional de los grupos empresariales de no ajustar el salario mínimo a partir del enero de 2020.

El 10 de diciembre, cerró la mesa tripartida para la revisión del salario mínimo sin un acuerdo entre los sectores empresarial y trabajador, por lo que corresponde al gobierno tomar la decisión antes del 31 de diciembre, ya que el nuevo salario deberá regir a partir de enero por un periodo de dos años.

Darsy Santamaria Vega

dsantamaria@capital.com.pa

Capital Financiero