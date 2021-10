Foro de Empoderamiento Femenino: Participación de las mujeres en las empresas genera mayor valor y rentabilidad

La participación de las mujeres a nivel directivo dentro de las empresas ha demostrado cambios positivos y genera mayor valor principalmente en temas como innovación, ambiente, capacitación y desarrollo, haciendo que se incremente la rentabilidad, no obstante, todavía hay mucho por hacer para concientizar a las organizaciones sobre la importancia de la equidad de género en la toma de decisiones.

El tema fue plasmado durante el Foro “Empoderamiento Femenino 2021”, organizado por Capital Financiero con el apoyo de Connectax, y el patrocinio de las empresas DIDI y 3M, en el que se visibilizó el rol que juegan las mujeres en éxito de la gestión empresarial.

Mónica Chapman, miembro de la junta directiva de Global Bank y del Consejo Editorial de Capital Financiero, resaltó que en Panamá las personas con estudios universitarios son mayormente mujeres (54.7%), por lo que la preparación ya no es un impedimento para que ocupen la misma cantidad de cargos directivos que sus pares hombres.

Destacó que, aunque la Ley 56 del 11 de julio de 2017 procura la participación de las mujeres en juntas directivas de entidades públicas y privadas reguladas al establecer porcentajes a cumplir de manera progresiva, el cumplimiento no ha sido a cabalidad, de acuerdo con un informe de la Asociación de Directoras de Panamá.

En 2020 la ley establece que las mujeres deben tener el 30% de participación de las juntas directivas. En el caso del sector público en 2020 se alcanzó el 20%, mientras que en el sector privado fue el 19.7%

El estudio indica que las mujeres en directivas están principalmente en el sector financiero: casas de valores, bancos, asesores de inversión, fiduciarias y aseguradoras.

Chapman compartió el reporte “Trailblazer Portait of Female business leadership in emerging and frontier markets” de IFC, el cual muestra que las empresas con al menos una directora tienen un mejor rendimiento en el precio de sus acciones y en el ROE (“return on equity” por sus siglas en inglés), mientras que menos del 30% de mujeres en puestos de liderazgo ha demostrado aumentar los márgenes de ganancia y mejorar las tasas de rendimiento de los inversionistas

La presencia de mujeres en el liderazgo empresarial se correlaciona positivamente con una mayor rotación de empleados, una mayor innovación, una comprensión más profunda de los clientes y los mercados y mejores estándares ambientales, sociales y de gobierno y una ciudadanía corporativa más sólida, señaló.

También hizo alusión al Harvard Business Review, el cual resalta que la Incorporación de mujeres al “C-Suite Level” cambia la forma en que piensan las empresas: Después de que las mujeres se unen al equipo directivo superior, las empresas se vuelven más abiertas al cambio y menos abiertas al riesgo. Además de presentar otros datos interesantes:

El 55% de las empresas que salen en el índice Fortune 1000 tenían 1 o 0 mujeres en su JD (Woman on boards Analysis)

que salen en el índice Fortune 1000 tenían 1 o 0 mujeres en su JD (Woman on boards Analysis) Empresas con porcentajes de 30% o más mujeres en sus juntas directivas tenían 42% mayor retorno sobre ventas (Harvard School of Public Health Study)

tenían 42% mayor retorno sobre ventas (Harvard School of Public Health Study) Empresas con programas fuertes de liderazgo femenino obtiene ROE de 10.1% comparado a 7.4% para empresas sin esos programas (CFA Institute)

Para Chapman, el balance en una junta directiva trae diversidad de perspectivas, enriquece deliberaciones y mejora la calidad de las decesiones.

Sin embargo, considera que hay acciones que van en sentido contrario como la eliminación de lo referente a la paridad en las reformas electorales apoyado incluso por las propias diputadas y la falta de equidad que persiste en muchas empresas, esto nos obliga a seguir abriendo espacios para las mujeres.

Chapman concluyó que debemos seguir impulsando la diversidad de género en puestos de toma de decisión, esto asegura tanto la sostenibilidad, como el impacto de estas decisiones en las mujeres, en sus trabajos, sus familias y la sociedad en general, en cumplimiento del quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 5).

La segunda intervención correspondió a Paula Bernal, directora de Asuntos de Gobierno de DIDI para Panamá, Colombia y Ecuador, quien sostuvo que la empresa toma muy en cuenta la participación de las mujeres porque juegan un rol muy importante en la movilidad de las clientes mujeres que requieren seguridad y confianza a la hora de trasladarse para realizar sus tareas como profesionales, pilar de sus hogares y madres.

Bernal aseguró que las mujeres encuentran en las plataformas una forma segura de moverse en horarios, que antes no se movían. Por ejemplo, las mujeres llevamos mucho más a los niños al colegio que los hombres, entonces muchas veces el recorrido es paso al colegio a dejar al niño y me voy a la oficina, o salgo de la oficina y paro a comprar el desayuno. Y esas paradas son mucho más flexibles y accesibles en una plataforma que un sistema de transporte público.

En la mayoría de nuestros mercados al menos el 50% de los usuarios son mujeres, en muchos mercados son un poco más del 50% de los usuarios. Entonces las plataformas tienen que entender esa realidad, que se dirigen a un público que no es solo masculino, que es equitativamente masculino y femenino, y algunas veces más femenino.

Para las socias conductoras también hay un gran punto de empoderamiento femenino porque las mujeres tienen muchas barreras sobre que carreras pueden tener, entonces es una oportunidad de generar ingresos para mujeres de edad avanzada que ya no encuentran empleo o aquellas que por atender sus hogares no pueden cumplir con un trabajo de todo el día y encuentran la flexibilidad en estas plataformas.

Para cerrar el foro, Enrique Aguirre, CEO de 3M Panamá, manifestó que la diversidad, la inclusión y la equidad son esenciales para la innovación. “Abrazar las diferentes habilidades y experiencia de su gente es lo que impulsa esta compañía, hacia adelante y la mantiene relevante”.

“La equidad es una ventaja competitiva para 3M, estimula la creatividad y las nuevas ideas, nos ayuda a servir mejor a nuestros clientes”, dijo.

Aguirre enalteció que 3M ha sido nominada como uno de los mejores lugares para trabajar para las mujeres en 2021 en Centroamérica y el Caribe.

Detalló que la equidad de género tiene un impacto muy positivo en la rentabilidad de las empresas. Las empresas diversas tienen 70% más probabilidades de capturar nuevos mercados y un 45% extra de posibilidad para experimentar un crecimiento en la participación del mercado.

Las culturas inclusivas tienen 3.5 más posibilidades de innovar y son 35% más propensas a superarse financieramente, y 50% de disminución del riesgo de rotación.

En 3M estamos aplicamos la equidad en nuestros espacios de trabajo, equidad en nuestras comunidades y en nuestras prácticas de negocio, observó. “Nuestra cultura es la diversidad y la inclusión”.

En definitiva, opina que el tema de la equidad es importante, como 3M desarrollamos soluciones, innovación y desarrollo, y estamos muy concentrados allí, pero al final esos productos y esas soluciones, ¿a dónde van? a la sociedad que es la que los consume, y la sociedad es muy diversa, por lo tanto, no podemos hacer productos con personas que no reflejen lo que es la sociedad y por eso, las compañías están viendo la necesidad de tener un componente diverso de empleados.

Un ejemplo, de nuestro impulso a esa equidad es que el año pasado celebramos en Latinoamérica el concurso “25 mujeres en la ciencia” y tuvimos la dicha que, de las 25 mujeres, dos de ellas fueron seleccionadas de Panamá, dos mujeres talentosísimas, una trabaja en el Gorgas y la otra a nivel académico, sus trabajos estaban relacionados con la ciencia.

Por último, citó la misión propugnada por Woman Leadership de atraer y desarrollar lideres de todos los niveles de la organización para acelerar la inclusión y el avance de todas las mujeres.