Fortalecer la marca país, factor clave para reactivar el sector turismo

JW Marriott inició un nuevo capítulo en Panamá el pasado 26 de septiembre de 2018, cuando la marca asumió la oferta hotelera de la icónica torre en forma de vela de navegación, ubicada en Punta Pacífica, frente a la Bahía de Panamá.

En julio de 2011, el magnate Donald Trump, hoy presidente de Estados Unidos (EU), inauguró el emblemático edificio presentado como el más alto de América Latina y que llevó la marca hotelera Trump hasta el primer trimestre del 2018, pasando luego a ser The Bahia Grand Panama Hotel y en la actualidad JW Marriott Panamá.

La vicepresidenta y gerente de Marca global de JW Marriott, Mitzi Gaskins, dijo ante el arribo de la marca al país que “la ciudad de Panamá es un destino vibrante y cautivante, que ha crecido continuamente en la vanguardia de los viajes”.

Por su parte, el gerente general de JW Marriott Panamá, Demetrio Maduro, expresó que ante el nuevo reto profesional que aceptó, “estamos encantados en dar la bienvenida al JW Marriott Panamá como el más reciente miembro de una exclusiva colección de propiedades icónica alrededor del mundo”.

Han transcurrido un poco más de seis meses del inicio de operaciones del JW Marriott Panamá, por lo que Capital Financiero conversó con el panameño encargado de acrecentar y robustecer la nueva marca de la familia Marriott en el país, Demetrio Maduro.

–¿Cuál fue la primera posición desempeñada en la organización Marriott?

-Al concluir mis estudios en Sant Pol de Mar en Barcelona, España, regresé a Panamá y trabajé como recibidor de mercancías en la Bodega de Alimentos y Bebidas en lo que fue Marriott Caesar Park.

-¿Qué representa para un panameño estar al frente de la marca JW Marriott?

-Hace cuatro años retorné a Panamá con la designación de gerente general del Marriott Panamá y ahora con esta nueva designación como gerente general del JW Marriott, para mí, como panameño, es un orgullo. A veces en los diferentes países y no solo en Panamá estas posiciones por lo general están en manos de extranjeros.

“Como local tengo la responsabilidad de dirigir, manejar y asegurar una calidad de servicios de excelencia. Es un reto muy importante el que me he impuesto, porque a pesar que podemos pensar y decir que en Panamá no existe la cultura de servicios, nuestra compañía hace mucho énfasis en entrenamiento y capacitación.

Aseguramos y tratamos que la falta de cultura de servicios del panameño sea un mito en nuestros hoteles, por lo que lograr un nivel de servicios mucho más allá de cualquier expectativa, es nuestra meta”.

-¿Se han dado cambios entre los huéspedes con el arribo del JW Marriot?

-Totalmente que sí. Lo estamos viendo y comentando, en los últimos días tenemos una gran afluencia de clientes que nunca habían estado en este hotel, clientes que vienen directamente de nuestro sistema de reservaciones y del programa de lealtad de la compañía Marriott BonVoy.

-¿Cuál es la oferta habitacional de JW Marriott?

-Contamos con 369 habitaciones, de las cuales 41 son suites con cuatro niveles diferentes, todas con balcón y vista al mar y los conceptos de diseño de las habitaciones se mantienen.

“La meta es tener los distintivos de la marca y para ello, en junio del presente año iniciará un proceso de remodelaciones para colocar el hotel al nivel de lo que es la marca nuestra. Vamos a iniciar con remodelaciones de las áreas públicas, mientras que las habitaciones formarán una segunda parte en los próximos años. El plan de la compañía es llevar el hotel a lo que es la cultural JW Marriott.

Es importante indicar que el hotel cuenta con 369 habitaciones y 640 residencias, estas últimas están administradas por un grupo totalmente diferente a la organización Marriott y llevamos una relación de trabajo muy saludable”.

-¿Cuántos colaboradores tienen, han aumentado o disminuido?

-Se ha mantenido igual en comparación a cuando llegamos al hotel. En este momento están en 210 asociados, pero el proyecto es llegar a tener 235 empleos fijos.

“El equipo de trabajo se mantiene y lo que hemos hecho desde el inicio es llevar a cabo un programa de entrenamiento continuo de los nuevos procesos de servicios de la marca Marriott y de la cultura JW Marriott.

En los últimos cinco meses hemos desarrollo cuatro sesiones intensas de entrenamiento, a veces de una semana completa y seguimos en este proyecto para asegurar que llevemos al personal a lo que es la cultura Marriott Internacional”.

-¿Cómo marcha el tema de la ocupación hotelera?

-Hemos visto el crecimiento de nuevos proyectos para grupos y hemos logrado concretar con muchos de ellos acuerdos para los meses inmediatos y para el segundo semestre del año. Visualizamos un buen potencial para el año 2020, debido a que la marca ha traído mayor visibilidad al hotel, lo que es muy importante.

-¿Cuál es la temporada alta en Panamá?

-Existe la temporada que va desde diciembre hasta la Semana Santa (abril), que es la más alta, luego se retoma en los meses de octubre y noviembre.

-¿Qué perspectivas tienen con las inversiones que se realizan en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y en el nuevo centro de convenciones?

-Estos son dos puntos importantes para lo que representa el turismo en el país. El enfoque en este momento debe ser para quien dirija la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) de crear la marca país y ejecutar una promoción continua y efectiva de lo que ofrece Panamá como destino turístico.

“Además, de asegurar que el inició del Fondo Mixto se le dé la importancia necesaria y que se consolide para que pueda existir la interacción entre el Gobierno y la empresa privada, lo que asegurará el éxito de la llegada de pasajeros al aeropuerto y de llenar el nuevo centro de convenciones”.

-¿Cómo se encuentra Panamá en relación a los destinos turísticos de Centroamérica?

-Estamos en una etapa de crecimiento y hemos logrado bastantes avances, pero la parte importante es crear continuidad en el Proyecto País. Por otro lado, hemos visto en las últimas semanas y meses mucha información sobre Panamá, que está entre los mejores países para retirarse y entre los destinos recomendados para visitar en 2019 y tenemos que sacarle provecho a esto.

-¿Cuál es el perfil del huésped de JW Marriott?

– Es bastante corporativo, pero a la vez por la ubicación es visitado por familias y turistas que desean conocer el país. Tenemos una combinación interesante.

-¿Ha mejorado el acceso al hotel?

-La ubicación en su momento tuvo sus retos, pero esto ha mejorado muchísimo con la entrada y salida al Corredor Sur. Tengo cinco meses aquí y he notado la diferencia de la movilidad, llegada y salida. La cercanía al Corredor Sur y al Aeropuerto Internacional de Tocumen es un beneficio importante para el hotel.

-¿Cuál es el impacto de las plataformas tecnológicas en la hotelería?

-Lo más importante es poder adaptase e innovar. Marriott es una compañía que se mantiene siempre en esa tendencia. Cuando salen propuestas buscamos innovar para mantener el negocio y hasta competir con estas nuevas tecnologías.

-¿Cuántas marcas Marriott hay en Panamá?

-La cadena tiene 30 marcas y en Panamá operan 16. Somos la marca con más hoteles en el mundo y en Panamá.

–¿Cómo se acoplan todas estas marcas?

-En Panamá la organización Business Council reúne a los gerentes de la marcas Marriott. Celebramos reuniones mensuales donde se analizan las proyecciones de la empresa, revisamos ideas y los proyectos de apoyo a la comunidad donde nos encontramos. Desde hace dos años lidero el Business Council.

Capital Financiero