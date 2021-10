Francia y el Schadenfreude

Con todo lo que ha atacado Francia a Panamá, dentro y fuera de la Unión Europea (UE) y desde hace años, llamándonos paraíso fiscal y no cooperador en lavado de dinero, no puedo más que regodearme del insulto que Australia, Reino Unido y Estados Unidos (EE.UU.) le propinaron al país galo al eliminarlo de su alianza militar en la región denominada Indo-Pacífico.

Y encima, lograron la cancelación de un contrato billonario de submarinos convencionales que Francia y Australia habían suscrito en 2016.

Es que los franceses no entienden que nunca fueron, han sido o serán un aliado digno en un enfrentamiento armado (Dios nos proteja). Ellos hicieron su cama en la Segunda Guerra Mundial (SGM), ahora que duerman en ella. Karma. Cosas del destino. Como lo quieran llamar, celebro que hayan puesto en su lugar a los gabachos.

Schadenfreude es un término alemán difícilmente traducido a otro idioma ya que lleva más sal y pimienta en su lengua original. Su traducción al español es regodearse, que la Real Academia de la Lengua define como “Complacerse maliciosamente con un percance, apuro, etc., que le ocurre a otra persona “. ​ Y en esas ando. Leer en los titulares de los diarios internacionales que Francia se sintió insultada y que retiró sus embajadores de EE.UU. y de Australia para consultas es para morirse de la risa.

Francia está furiosa” dicen los medios. Uy que miedo.

Dice el Washington Post de 16 de septiembre que Francia “está molesta”. Molesto estoy yo y deberíamos estar todos los panameños con la campaña infame que ha montado dicho país en contra de Panamá. No solo nos tiene en su lista particular, sino que son los mayores porristas en la UE para que no salgamos de las otras listas discriminatorias. Están atentando directamente contra Panamá y su economía. No sé qué parte no entiende el gobierno nacional de que Panamá debería declarar non grato al embajador galo hasta que ellos nos retiren de su lista. ¿Qué tenemos que perder? Explíquenme.

Los franceses, esto es vox populi, tienen las agallas de entrometerse en nuestros asuntos internos y nuestras autoridades (Torrijos estará revolcándose en su tumba), los dejan ver archivos, revisar notas y demás. Si eso no es intromisión de otro estado, no sé qué lo es. Qué falta de dignidad. Si a los franceses les permitimos eso, me imagino que los estadounidenses deben saber hasta el tipo de sangre de cada uno de nosotros.

Lo que Francia no explica es que el acuerdo con Australia era por submarinos convencionales de diésel y una mera transacción comercial. Lo que ofrecieron los gringos y británicos a Australia fueron submarinos nucleares y cooperación tecnológica de última generación.

Hasta ese día, EE.UU. solo había ofrecido esta información al Reino Unido. No hay que ser Einstein para saber que es más conveniente, militarmente, para los australianos. Después de todo, ¿no fue Charles De Gaulle quien se jactaba de decir con el pecho inflado que “Francia no tiene amigos, solo intereses”? Tomen de su propia medicina. Ya saben que es bullying a nivel internacional.

“Fue una puñalada en la espalda” gritaba el ministro de Relaciones Exteriores Jean-Yves Le Driangrita. “Teníamos una relación de confianza con Australia y fue traicionada” sollozaba el Canciller. Todo este juego de tronos lo que demuestra es que no se puede confiar de la UE en el futuro, pues tendrán que decidir si salen -de una vez por todas- debajo de las faldas de EE.UU.

No entienden los europeos que el riesgo militar más importante para los EE.UU. podría ser China y no Rusia. Mientras tanto, me regodearé con champaña de esta bofetada a los franceses.

Y como si faltara más, aquellos que exigen que la justicia sea expresa en Panamá, nos dan un ejemplo para el mundo: Nicolás Sarkozy, ex presidente gabacho, crítico hostil y acérrimo de Panamá ha sido encontrado culpable del uso ilegal de fondos para su campaña presidencial de 2012. A esta sentencia se le debe agregar la de tres años a que fue condenado por corrupción y solicitud de favores a un juez en marzo de este año. Ambos casos, datan desde hace más de 6 años. Es decir, ¿los gabachos son los que nos piden justicia rápida y efectiva? Mandat Opus.

Misonius Rufus

Abogado y analista internacional