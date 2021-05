Fundación IFF Panamá presenta La vida y nada más, en proyección gratuita

Hasta el domingo 16 de mayo estará disponible ,en la plataforma Eventive, la proyección gratuita de la película “Life and nothing more” de Antonio Méndez Esparza.

La actividad forma parte de CINEMA SĀNITĀS, iniciativa piloto del proyecto “Cine Latinoamericano de Panamá, Centroamérica y el Caribe”, ejecutado por la Fundación IFF Panamá (FIP) gracias a la alianza estratégica junto al BID Lab, laboratorio de innovación del Grupo BID y el Ministerio de Cultura de Panamá y cuenta con el apoyo del Banco Nacional.

CINEMA SĀNITĀS se implementa para el beneficio de pre adolescentes estudiantes, impactando en esta primera fase a jóvenes del Instituto Nuestra Señora de la Merced, en el Chorrillo, Panamá, esperando ampliar la cobertura de escuelas en el futuro.

”Para esta fase de CINEMA SĀNITĀS, traemos una cinta poderosa, el segundo trabajo del director español Antonio Méndez Esparza. Un retrato sensitivo que convierte en realidad lo simulado y que goza de una dirección precisa y fundamental en busca de la sencillez, estamos muy emocionados de que forme parte de nuestro programa CINEMA SĀNITĀS”, dijo Pituka Ortega Heilbron, directora de FIP.

La película “Life and nothing more” (La vida y nada más) de Antonio Méndez Esparza, relata la vida de un joven afrodescendiente que llega a Florida, EE.UU., un retrato del lado oscuro que aún está latente en nuestros días y que no todos se atreven a contar.