G.B. Group Corporation recibe certificación por su gestión de Auditoría Interna

La firma internacional Ernst & Young realizó una evaluación al programa de Mejoramiento Continuo y Aseguramiento de Calidad con base a las normas internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoría Interna y Código de Ética emitidos por The Institute Of Internal Auditors (The IIA, por sus siglas en inglés), a la oficina de Auditoría Interna de G.B. Group Corporation, la cual aprobaron de manera satisfactoria.

The IIA es el órgano que promulga estándares internacionales para el uso de Departamentos de Auditoría Interna alrededor del mundo y su Manual de Evaluación de Calidad sugiere calificar el resultado de este tipo de evaluaciones independientes conforme a tres escalas de clasificación para reportar el nivel de cumplimiento de una Actividad con respecto a las Normas, las cuales son: 1) Cumple Generalmente; 2) Cumple Parcialmente; y 3) No Cumple.

El proceso de certificación consistió en evaluar el nivel de cumplimiento por parte de la función de Auditoría Interna del Grupo Financiero, en relación con las Normas emitidas por The IIA, evaluar la efectividad de la función de auditoría interna para llevar a cabo su misión con base en el manual de auditoría interna y reglamentos internos aplicables e identificar oportunidades de mejora en su gestión y procesos de trabajo, así como su valor para el Grupo Financiero.

La actividad de Auditoría Interna de G.B Group Corporation, que incluye a Global Bank Corporation y sus subsidiarias ha establecido procedimientos de control de calidad de su trabajo e implementado acciones para fortalecer los procesos internos que dan soporte al Comité Directivo de Auditoría y de la Junta Directiva en los asuntos relacionados con gobierno corporativo, gestión de riesgos, cumplimiento regulatorio y control interno.

Dagmar Flores Chiari, Vicepresidente Senior de Auditoría Interna de Global Bank, anunció que la Actividad de Auditoría Interna del Grupo Financiero alcanzó la clasificación “Cumple Generalmente” que representa la máxima calificación en este tipo de evaluaciones, lo cual evidencia el nivel de compromiso de esta función en el sostenimiento de buenas prácticas de gobierno corporativo en el Grupo Financiero conforme con las expectativas de las partes interesadas y mejores prácticas de la industria financiera.