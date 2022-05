Global Bank sella alianza con la American University de Washington DC, que beneficiará a estudiantes del nivel MBA

El banco panameño Global Bank firmó una alianza estratégica con la American University de Washington DC, uniéndose al Programa de Experiencias Globales de la Escuela de Negocios Kogod, para brindar la oportunidad a estudiantes de nivel MBA a explorar iniciativas y participar de proyectos reales del Banco.

El objetivo de la experiencia en proyectos globales de la Escuela de Negocios Kogod, bajo la supervisión de un asesor de la facultad, es involucrar a los estudiantes de posgrado en proyectos que apoyen en la resolución de los desafíos empresariales a los que se enfrentan las grandes organizaciones a nivel internacional.

Durante un periodo de dos meses Global Bank asignará a los estudiantes proyectos específicos de la entidad, los cuales investigarán a profundidad para emitir un reporte final alineado con el banco que incluye sus recomendaciones.

Jorge Vallarino, gerente general de Global Bank destacó que los estudiantes de MBA tienen una sólida experiencia y que ahora podrán tener la oportunidad de interactuar con ellos e intercambiar ideas para abordar los desafíos que día a día enfrenta la entidad, que aportará significativamente y será una forma innovadora y dinámica de crear estrategias a futuro.

Kogod, establecida hace más de sesenta años, es la más antigua escuela de negocios acreditada en Washington, DC. Está acreditada por The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International), que representa el más alto estándar de logros para las escuelas de negocios de todo el mundo.

Su programa de Experiencias Globales ha sido implementado en países como China, Colombia, India, Polonia, Emiratos Árabes y Reino Unido en proyectos con empresas como Bloomberg, Cisco, Etihad Airways y UNICEF.

A través de esta alianza, Global Bank continúa contribuyendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible #4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones.