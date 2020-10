Gobierno anuncia el levantamiento de la cuarentena total los domingos y la reactivación de actividades familiares en playas y ríos

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció en conferencia de prensa que, por decisión del Gobierno Nacional, a partir de este sábado 24 de octubre, se autoriza la reactivación, operación y movilización de actividades familiares en playas y ríos; al mismo tiempo informó que a partir de este domingo se levanta la cuarentena total los domingos, pero se mantendrá el toque de queda de lunes a domingo de 11:00 p.m. a 5:00 a.m.

En su pronunciamiento, el ministro de Salud, agradeció la actitud de todos aquellos ciudadanos que han hecho del cumplimiento de las medidas de bioseguridad y los protocolos de salud parte de su diario vivir.

No obstante, recordo a quienes insisten en realizar fiestas, bailes, “parking”, corridas de toros y actividades festivas, que las mismas no están permitidas, por el bien de cada uno y el de sus familias, no se puede seguir en estas prácticas.