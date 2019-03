Gobierno de Varela realizará su última ronda de negociación del TLC con China

La celebración de la Jornada Mundial de Juventud (JMJ), el Año Nuevo Chino y los Carnavales pusieron en pausa las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la República Popular China y Panamá, las que avanzaron a gran velocidad en 2018.

Sin embargo, y aunque ya existe fecha para la quinta ronda de negociaciones, es evidente que, tal como ha ocurrido con otros acuerdos comerciales, será la próxima administración la que tendrá la responsabilidad de dar continuidad al proceso de negociación y, de ser factible y beneficioso para el país, firmar el documento final.

Alberto Alemán Arias, viceministro de Comercio Exterior y jefe Negociador del TLC con China, aclaró que la demora en la definición de una fecha para la V Ronda de Negociación se debió a situaciones puntuales y no implicó que las conversaciones entre los equipos negociadores de ambos países se hayan detenido, ya que han seguido trabajando en la confección de una lista de temas en los que aún no han logrado acuerdos significativos (que no mencionó debido al carácter confidencial de las negociaciones), pero que son vitales para el avance del acuerdo.

Lea la información completa en la edición impresa que circula este lunes 1 de abril