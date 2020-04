De las 106 medidas económicas que en la actualidad define el equipo económico del presidente Laurentino Cortizo, 27 medidas han sido tomadas y 50 se encuentran en evaluación para los próximos 45 días.

De igual modo están en estudio 29 proyectos para “el día después”.

“Esto no será eterno, uniendo fuerzas, todos los sectores, sin exclusión, de la mano de Dios vamos a salir y a salir victoriosos”, anunció el mandatario nacional, este martes 31 de marzo, desde el Centro de Convenciones Atlapa, y luego de reunirse con su equipo de trabajo en el gabinete virtual.

En Atlapa, equipos de voluntarios arman las bolsas del plan Panamá Solidario y quiso el presidente Cortizo hacer acto de presencia en el lugar para reconocer su esfuerzo. “En esta bolsa no solo va la comida básica sino parte del corazón de cada voluntario que son muchísimos”, afirmó el mandatario.

Reiteró que además de las acciones puntuales, el equipo económico, con el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander a la cabeza, define medidas y acciones “para empezar a empujar la economía del país”.

Como parte de las medidas ya ejecutadas, resaltó la moratoria de compromiso bancarios por tres meses (abril, mayo y junio).

Esto incluye tarjetas de crédito personales, préstamos hipotecarios, de autos y personales.

Dijo que no habrá cortes de electricidad, de agua, de teléfono, ni de internet.

Eso sí insistió: “Por favor, quien pueda pagar, háganlo porque eso es ser solidario”.

La próxima semana anunciará que los funcionarios públicos que ganen por encima de los $1,000, con excepción de sectores como salud, fuerza pública, educadores o bomberos, aportarán al Fondo Panamá Solidario.

Dijo también que el Gobierno se compromete a continuar con programas de transferencia condicionada (gas, Red de Oportunidades, 120 a los 65…) que entre todos suponen un desembolso de $1,600 millones al año.

Libretas de $80

En el mes de abril comenzará a regir el beneficio de la libreta. Son $80, divididos en cupones de $20. El presidente Cortizo enfatizó que se debe usar para comida y medicinas.

En relación con la bolsa de comida, detalló que está orientada al Panamá rural agrícola, a las comarcas y las áreas vulnerables en el país. La meta es alcanzar a un millón de personas.

Al señor de Curundú, cuya tienda fue saqueada por algunos moradores de la zona, le dijo que se la arreglarán y la abastecerán. Y, en el caso de los residentes del lugar, afirmó que en su mayoría “son gente buena”.

Pidió no ponerle “zancadillas a la patria. Estos son momentos para unir, no para provocar ni señalar ni buscar. Aquí no hay margen para señalar”.

El presidente Cortizó enfatizó que “son tiempos difíciles, de guerra. Es una guerra que va a durar y meses, muchos meses, con un enemigo invisible”.

Enfatizó en la necesidad de guardar la cuarenta y lavarse las manos para evitar contagios.

Como parte de su mensaje al país, dijo que hay varios frentes atendidos. En el caso de salud, afirmó que las decisiones que se toman responden a la decisión de un equipo profesional que evalúa e indica al Ejecutivo las acciones a tomar.

Expresó su satisfacción por la incorporación de Panamá a participar en la investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para definir una serie de tratamientos.

Anunció que el hospital modular tiene un 50% de avance, en 13 días de ejecución y resaltó el envío a Panamá de 25,000 pruebas donadas de Singapur.

Cerró su intervención agradeciendo a la naturaleza, en particular el florecer de los guayacanes que se adelantó como un buen augurio y la solidaridad de los panameños que han apoyado con su esfuerzo, unidos por la causa de la salud y de la vida.

Violeta Villar Liste

violeta.villar@capital.com.pa

Capital Financiero