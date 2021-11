Gobierno evalúa la exclusión del arroz del control de precios, advierte ministro Valderrama

El titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), Augusto Valderrama, informó

a Capital Financiero que el Gobierno Nacional podría excluir al arroz de la lista de productos cuyos precios están controlados, por considerar que el incremento de los costos de los insumos agrícolas, los combustibles y los fletes podrían generar un desabastecimiento de este grano básico en la dieta de los panameños.

Valderrama aclaró que el arroz que se está cosechando en este momento se sembró hace algunos meses cuando su costo de producción no había alcanzado los altos niveles que se registran en este momento debido al incremento del costo del petróleo en los mercados internacionales y a una reducción de la producción de insumos agrícolas, especialmente de fertilizantes a nivel global, por lo que la actual situación no debe por qué impactar los precios.

Agregó que, para atender el incremento de los costos de producción, en su momento, el

Gobierno Nacional incrementó el apoyo económico a los productores de arroz en $2.00 por

quintal.

No obstante, Valderrama destaca que Panamá es tiene economía de libre mercado, capitalista, regida por la oferta y la demanda, por lo que la actual administración prometió en la campaña electoral la eliminación del control de precios, una medida que se estudia aplicar al arroz, por considerar que el aumento en el costo de producción podría hacer a este rubro no rentable para los agricultores, generando una reducción de la superficie de siembra y un desabastecimiento del mercado a mediano o largo plazo.

“Nosotros no creemos en la regulación de precios. Observa los tres países de América Latina que aplican la regulación de precios y verás que no tienen nada que vender. Nosotros creemos que en una economía capitalista como la nuestra va a producir con un precio regulado que es inferior a su costo de producción y quien no entienda eso está vendiendo falsas esperanzas. Nosotros no somos mentirosos y por eso no vamos a regular precios, lo que si podríamos ver en algunos rubros es el establecimiento de un margen de utilidad”, aclaró.

El titular del Mida admitió que debido a la apertura y aceleración de la economía mundial existe una escasez de insumo agropecuarios en los mercados internacionales que podría afectar negativamente los costos de producción de la próxima siembra de arroz, programada para los meses de abril-mayo de 2022, pero aclaró que se espera que esta situación coyuntural se normalice en los próximos meses, lo que se traducirá en una estabilización de los precios de las materias primas, combustibles y fertilizantes

especialmente.

Finalmente, destacó que a nivel mundial existen cada vez más y mejores alternativas a los

agroquímicos, gracias a la producción de fertilizantes naturales, los que podrían ser una alternativa a los altos precios de los químicos tradicionales y advirtió que es en ese camino en el que se deben adentrar cada vez más los productores locales.

Hitler Cigarruista

[email protected]

Capital Financiero