Gobierno evaluará a las escuelas particulares que pueden impartir clases en línea  

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, afirmó que tras el anuncio que hizo ayer el Ministerio de Educación (Meduca), el gobierno dará a conocer las acciones que deben cumplir las escuelas particulares para impartir clases en línea.

Destacó que hay una suspensión ante la situación que está pasando el país por la pandemia del COVID-19, y lo que se anunció ayer fue “un borrón y cuenta nueva” para decirle a los planteles particulares “aguanten, porque queremos saber qué está haciendo cada escuela”.

Cortizo Cohen sostuvo una reunión con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, y la Junta de Asesores para analizar la siguiente fase de llevar una educación virtual de equidad y calidad a los panameños.

“El lunes este equipo dará una conferencia virtual para aclarar temas”, adelantó.

El mandatario dijo que el gobierno anunciará las acciones que deben cumplir los colegios para sustentar que verdaderamente están dando sus clases en línea.

“Va a ser una serie de criterios bien específicos para que entonces esos colegios particulares envíen una solicitud al Ministerio de Educación, que digan lo que están haciendo, para que en dos días les den el visto bueno”, añadió.

Manifestó que en Panamá existen más de 500 escuelas particulares y lo que se busca es evitar que se abuse de los padres de familia con modelos en los que se les entrega copias y después piden el pago de la mensualidad.

“Si, en efecto una escuela particular cumple con las normas de dar clases en línea, no vemos mayor problema, pero hay otras que no lo están haciendo, a esas les decimos que, si quieren dar clases, deben adecuar su sistema para poder dar clases en línea”, añadió.

Cortizo Cohen también anunció que en dos o tres meses se tendrá un sistema que permitirá a la mayoría de las escuelas oficiales impartir clases y que verdaderamente sea útil para los estudiantes.

“Esta es una situación inédita y no se puede permitir el abuso. Le voy a pedir a las escuelas particulares que comiencen a entrar a dar esas clases en línea, siempre y cuando cumplan con esos criterios”, dijo el presidente, quien también solicitó a estos planteles que sean solidarios con los padres que han perdido sus empleos y no pueden pagar las mensualidades.

“Por favor, lo solidario es que esos niños y jóvenes sigan estudiando, esas