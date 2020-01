Gobierno invertirá $4,325 millones en tecnología entre el 2020-2024

El Gobierno invertirá $4,325 millones durante el quinquenio 2020-2024 para ejecutar el recién aprobado Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (Pencyt) 2019 – 2024, con lo que busca lograr que la inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI) aumente de 0.56% a 1% del Producto Interno Bruto (PIB) y la inversión en Investigación Científica y Desarrollo (I+D) pase de 0.16% a 0.33% en el 2024.

De los $4,325 millones que contempla el Pencyt 2019–2024 para que Panamá dé el salto a un país que usa el conocimiento para competir, se requieren inversiones por $3,248 millones en CTI y $1,077 millones en I+D (Ver recuadro: Inversión Pencyt 2019 – 2024).

“Es un plan ambicioso”, considera Víctor Sánchez Urrutia, secretario de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), quien dijo que estarán afinando con el Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) la asignación de los presupuesto anuales para lograr las metas del Pencyt.

“La inversión en CTI y en I+D es lo más potente que Panamá puede hacer para seguir siendo competitivo, porque ya es un país de renta alta y no puede competir con precio de mano de obra, porque tienen uno de los salarios mínimos más altos de Latinoamérica”, explicó Urrutia.

Para Raquel García Sitton, directiva de la Cámara Panameña de Tecnología (Capatec), aplaude el compromiso de lograr el 1% de inversión en CTI es plausible, pero le preocupa que la economía del país en este momento no muestra una mejora a pasos rápidos y si no se acelera la recuperación, no se lograran alcanzar los niveles de PIB que permitan obtener al Estado los recursos proyectados en el plan.

Hoy en América Latina, solamente Brasil alcanza el 1% del PIB en I+D, y el promedio regional alcanza a 0,76% también exclusivamente en I+D.

Es importante precisar que la evidencia indica que cuando la inversión en I+D (pública y privada) supera el 2% del PIB es cuando esta se refleja en el crecimiento económico

La inversión tanto en I+D como en la innovación de Panamá es baja, mostrando la poca capacidad del gobierno y sector privado para movilizar recursos dirigidos a estas actividades. Mientras que en los países desarrollados el sector privado es responsable de entre 60 y 80% de la inversión en I+D, en Panamá la participación del sector privado en tareas de I+D sigue siendo insignificante.

Dado el compromiso gubernamental de invertir un 1% del PIB en CTI, el plan quinquenal sugiere que esta inversión debería aprovechar los encadenamientos productivos de la economía, especialmente en ganadería, agroindustria, plataforma financiera y hotelería. De esta forma, aumentarían las conexiones entre insumos científicos y tecnológicos, la sociedad y la economía, con un enfoque territorial e inclusivo.

Los $4,325 millones que requiere el Plan Estratégico de Gobierno se invertirían en cinco programas sectoriales que corresponden a las necesidades científicas y tecnológicas de diferentes áreas de la administración pública y de diversos sectores productivos, agrupadas

Principalmente en los pilares de “Economía Competitiva” y de “Combate a la Pobreza y a la Desigualdad” (Ver recuadro: Cinco programas sectoriales del Pencyt 2019-2024).

Pencyt cuenta además con subprogramas para dinamizar el ecosistema de emprendimiento innovador a través del fomento del emprendimiento innovador en escuelas y universidades; la creación de capital semilla y capital de riesgo, para emprendimientos en universidades y sector privado, protección intelectual, creación de asociaciones público-privadas.

Panamá requiere aumentar el número de investigadores

Los países con inversión en tareas de I+D cercana al 1% del PIB tienen alrededor de 1.800 investigadores por millón de habitantes. El Pencyt 2019 –2024 promueve como meta llegar en 2024 contar con 981 investigadores equivalente a jornada completa, 239 investigadores por millón de habitantes, lo que implica un salto cuantitativo y cualitativo inmenso.

En la actualidad, el número de investigadores equivalente a jornada completa es de 139 y este número de investigadores en ciencia e ingeniería, sumado a los escasos programas de doctorado existentes, señalan inequívocamente que en el corto plazo no será fácil alcanzar la meta de 981 investigadores en el 2024.

Orlando Rivera

orivera@capital.com.pa

Capital Financiero