Gobierno justifica la demora en la adjudicación del cuarto puente sobre el Canal 

El cuarto puente sobre el Canal sigue pendiente de adjudicación tras casi ocho meses después de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó la licitación por mejor valor con evaluación separada para construir y diseñar la obra.

Fue el 4 de octubre de 2017 que esta entidad recibió las propuestas técnicas de cuatro interesados: Consorcio Panamá Cuarto Puente integrado por China Comunications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD; Dragados Sucursal Panamá, S.A.(España); Consorcio Astaldi – Daelim conformado por Astaldi S.P.A. (Italia) y Daelim Industrial Co., LTD (Corea); y el Consorcio Cuarto Puente Cscec – Crec integrado por China State Costruction Engineering Coporation LTD. y China Railway Group Limited.

Desde entonces la comisión evaluadora sigue analizando y revisando la documentación presentada por los cuatro consorcios.

Jorge González, secretario de Metas, dijo que esta comisión se mantiene en el proceso de evaluación, retrasado debido a que cada empresa ha presentado al menos 10,000 documentos.

Según el funcionario, se trata de una obra compleja que debe ser bien evaluada para que pueda ser construida con calidad y las especificaciones necesarias.

La decisión es que el cuarto puente sobre el Canal se va a hacer”. Jorge González-Secretario de Metas

Redistribución de fondos

En cuanto a la redistribución de fondos que se hizo con los recursos asignados a la construcción de este cuarto puente por $175 millones, González dijo que se han dejado $75 millones para que la obra pueda comenzar en 2018.

En un comunicado de prensa se informó que para la vigencia fiscal 2018 se asignaron recursos por el orden de $175 millones para el programa de inversión del proyecto; sin embargo, debido a adecuaciones en la ejecución del proyecto, el MOP puso a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas un monto por $100 millones.

Con los $100 millones que fueron puestos a disposición del MEF se procedió a autorizar traslados de partidas que se encuentran a la espera de aprobación en la Comisión de Presupuesto, detalla el Gobierno.

Para Panamá Bilingüe se asignó ($7 millones); potabilizadoras de Sabanitas, Gamboa y Metetí; además de la construcción del sistema de alcantarillado de Changuinola ($20 millones).

También se contemplan traslados para proyectos agrícolas ($5 millones); Techos de Esperanza ($20 millones), construcción de instalaciones deportivas en todo el país ($18 millones) y Sanidad Básica ($ 30 millones).

Según el secretario de Metas hay $100 millones que no se podrán usar este año aunque la construcción del cuarto puente comience y por eso decidieron trasladar estas partidas a otros proyectos.

Sin precisar una fecha específica, González dijo que están próximos a terminar la evaluación técnica para realizar la apertura de sobres con las propuestas económicas.

Antes de que termine el año se estará en el proceso de diseño y construcción”. Jorge González-Secretario de Metas

Con un costo estimado superior a los $1,000 millones, la obra, que se espera esté lista en 2022, será financiada a través del pago de peaje que administrará la nueva Empresa Nacional de Autopista Oeste ( ENA-Oeste).

El diseño inicial del cuarto puente sobre el Canal de Panamá contempla, según el MOP, una plataforma para seis carriles de 3.65 metros de ancho cada uno (tres de salida y tres de entrada a la ciudad), y la doble vía sobre la que circulará el monorriel de la Línea 3 del Metro de Panamá.

Este puente permitirá viajar desde Tocumen y la 24 de Diciembre hasta el área Oeste del Canal sin la necesidad de atravesar la ciudad.

Se estima que la construcción de este puente tome al menos 3 años, dependiendo del cronograma de la empresa que se adjudique la obra.

