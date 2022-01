Gobierno panameño presenta propuesta final a Minera Panamá y exige a la empresa una respuesta para el lunes 17 de enero

El equipo negociador de la República de Panamá para un nuevo acuerdo económico con Minera Panamá (First Quantum Minerals, Ltd.) anunció su decisión de dar por cerradas esas conversaciones debido a que no se pudo lograr un acuerdo entre las partes y dio a conocer detalles de la propuesta a la empresa.

Según Ramón Martínez, ministro de Comercio e Industrias, la propuesta del equipo negociador del Gobierno consiste en establecer un sistema de regalías móvil sobre las ganancias brutas de Minera Panamá que fluctuaría entre 12% y 16%. Una cifra significativamente mayor al 2% que la empresa paga actualmente.

Además, la propuesta gubernamental pretende que Minera Panamá pague al Estado panameño un Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 25%. Otro incremento significativo ya que en la actualidad la empresa no paga este impuesto.

Martínez destacó que estos cambios implicarían un incremento de los ingresos del Estado a aproximadamente $400 millones anuales, teniendo un piso de aportaciones anuales de $375 millones, siempre en dependencia del precio del cobre en los mercados internacionales.

El titular de Comercio e Industrias destacó que tanto las regalías como el ISR propuestos por la República de Panamá a la empresa Minera Panamá se ajustan a lo que cobran otros países como Chile y Perú a la industria minera y advirtió que nuestro país no puede aspirar a menos.

Finalmente, Martínez indicó que Minera Panamá tendrá plazo hasta el próximo lunes 17 de enero para responder a esta propuesta.

Hitler Cigarruista

[email protected]

Capital Financiero