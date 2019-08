Google Go llega a Android para todo el mundo

Google Go es una aplicación ligera y rápida que ayuda a las personas que acceden a Internet por primera vez, incluso con una conexión inestable.

Con Google Go, puedes acceder a información, tanto en línea como en el mundo que te rodea, mientras mantienes tu teléfono rápido utilizando menos almacenamiento y memoria.

Google Go ha estado disponible en algunos países y en dispositivos Android (edición Go) desde 2017, y a partir de hoy, está disponible en la Play Store en todo el mundo.

En todas partes del mundo a veces las personas pueden tener problemas con las conexiones irregulares, el almacenamiento del teléfono y la lectura o traducción de texto. Por esto, Google Go es una alternativa ligera y rápida para usar en estas situaciones.

En la web, sabemos que algunas personas prefieren escuchar el contenido en lugar de leerlo, especialmente si es extenso. Google Go también ofrece una función de lectura en voz alta con tecnología de Inteligencia Artificial (IA) que te permite escuchar cualquier página web, resaltando las palabras a medida que son leídas para que puedas darles seguimiento.

Google Go está diseñado para usar menos almacenamiento en tu dispositivo y para ayudar a evitar que una conexión poco confiable te detenga. Con un poco más de 7 MB, Google Go ayuda a garantizar que tu teléfono se mantenga rápido cuando navegas por la web y libera espacio para otras cosas. Y si pierdes la conectividad, Google Go recordará y te mostrará tus resultados de búsqueda una vez que vuelvas a estar en línea.

Google Go está disponible en la Play Store a nivel mundial para todos los dispositivos Android que utilizan Lollipop y versiones posteriores.