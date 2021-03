Google lanza el Impact Challenge en beneficio de mujeres y niñas

Google.org anunció el lanzamiento de su Impact Challenge de Google.org para Mujeres y Niñas en el marco del evento “Women Will” en la India, haciendo un llamado a las ideas de organizaciones sociales y sin fines de lucro de todo el mundo que están trabajando para promover el empoderamiento económico de mujeres y niñas y crear caminos hacia la prosperidad.

La iniciativa proporcionará 25 millones de dólares en fondos, por lo que las organizaciones beneficiarias del Impact Challenge (Desafío de Impacto) recibirán apoyo en fondos, así como orientación de Googlers para dar vida a sus ideas.

Cuando las mujeres y las niñas tienen los recursos y las oportunidades para convertir su potencial en poder, cambia la trayectoria de sus vidas y fortalece a comunidades enteras. Sin embargo, mujeres y hombres siguen en desigualdad de condiciones, y estas desigualdades han empeorado a raíz del COVID-19, reflexiona la organización.

A nivel mundial, las mujeres tienen casi el doble de probabilidades de perder sus trabajos como resultado de COVID-19, y tan sólo en los EE.UU., las mujeres han perdido más de 5,4 millones de empleos, lo que representa el 55% de todas las pérdidas netas de empleo de 2020.

Las mujeres también están soportando una cantidad desproporcionada de trabajo doméstico no remunerado, y se estima que 20 millones de niñas en todo el mundo corren el riesgo de no regresar a la escuela. Los recortes de empleo, la pérdida de ingresos y la falta de acceso a la educación impedirán el avance económico de las mujeres y las niñas, en particular las de las comunidades desatendidas, por varias generaciones.

Al respecto, explicaron que durante los últimos cinco años, desde Google.org “hemos donado más de 55 millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro que apoyan la equidad de género y el acceso a oportunidades para mujeres y niñas de todo el mundo.

También hemos trabajado con organizaciones beneficiarias, como National Domestic Workers Alliance, Laboratoria y GiveDirectly, que se dedican a esta misma causa”.

Destacaron el trabajo junto a sus socias de Vital Voices y Project Everyone y un panel de expertas, “compuesto por mujeres líderes de más de 15 países con una profunda experiencia global en políticas públicas, propugnación, investigación, negocios, tecnología y más, y nos ayudarán a guiarnos en la selección de las ideas con mayor potencial de impacto”.

Invitaron a quienes están trabajando en un proyecto innovador que apoya a mujeres y niñas, o con una idea audaz que transformará las oportunidades económicas de mujeres y niñas, visitar g.co/womenandgirlschallenge para postular y obtener más información sobre el Desafío. Las organizaciones tienen hasta el viernes 9 de abril para enviar ideas, y las beneficiarias de los apoyos se anunciarán a finales de este año.