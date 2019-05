Google Policy Fellowship anuncia convocatoria en Panamá

Google Policy Fellowship, el programa que busca conectar a estudiantes latinoamericanos de todas las disciplinas y niveles con organizaciones académicas y de la sociedad que se dedican a trabajar temas relacionados con política pública e Internet, abre su convocatoria para pasantías en Panamá.

El anuncio invita a estudiantes de todo el país a enviar sus solicitudes antes del 6 de junio de 2019.

Los postulantes seleccionados contarán con la oportunidad de asistir a la Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías (Apandetec) para trabajar, durante un máximo de 12 semanas, en áreas como economía y transformación digital, libertad de expresión y propiedad intelectual.

Las organizaciones que este año apoyarán Google Policy Fellowship en Latinoamérica son las siguientes:

–Centro de Tecnología y Sociedad (Argentina): El Centro de Tecnología y Sociedad es un centro académico e institución de investigación líder de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires, Argentina. Su misión es constituir un ámbito interdisciplinario de referencia en actividades de investigación, educación y divulgación sobre las políticas y el desarrollo de los procesos digitales en la esfera pública y el ecosistema de internet.

–ITS Rio Institute for Technology and Society of Rio (Brasil): A través de la investigación y en asociación con otras instituciones, ITS analiza las dimensiones legales, sociales, económicas y culturales de la tecnología y aboga por la implementación de políticas públicas y prácticas privadas que protejan la privacidad, la libertad de expresión y el acceso al conocimiento.

-Derechos digitales (Chile): Es una organización de alcance latinoamericano y sin fines de lucro que tiene como objetivo fundamental el desarrollo, la defensa y la promoción de los derechos humanos en el entorno digital.

-R3D Red de Defensa de los Derechos Digitales (México): Se trata de una organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Se dedica a hacer investigación de políticas, litigio estratégico, incidencia pública y campañas con el objetivo de promover los derechos digitales en México. En particular, la libertad de expresión, la privacidad, el acceso al conocimiento y la cultura libre.

–Fundación para la Libertad de Prensa (Colombia): Es una ONG que hace seguimiento a las violaciones a la libertad de prensa en Colombia y que defiende y promueve la libertad de expresión y el derecho al acceso público de la información. La FLIP ha trabajado por la libertad de la prensa en Colombia por los últimos 20 años y tiene una red de más de 30 corresponsales en todo el país que reporta violaciones a la libertad de expresión, incluyendo la violación de la libertad de expresión en línea.

–Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías (Apandetec) Panamá: Es una asociación sin fines de lucro, con proyección local e internacional, y con una trayectoria de más de quince (15) años en Panamá; creada para la colaboración, intercambio y aporte en temas relacionados con el Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, para promover la investigación, el estudio y legislación de estas materias.

-Hiperderecho (Perú): Es una ONG dedicada a promover y defender los derechos humanos fundamentales en el espacio digital en Perú de tal manera que los ciudadanos se empoderen para aprovechar al máximo el potencial individual y colectivo de la tecnología para el cambio y el desarrollo económico.

Los interesados en otros detalles sobre el programa y los procesos de selección pueden ir al sitio de Google Public Policy Fellowship.