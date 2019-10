Gran Bretaña y UE alcanzan principio de acuerdo para Brexit

Gran Bretaña y la Unión Europea esperaban poner fin el jueves a las asperezas y la frustración derivadas de un proceso de divorcio que dura ya tres años al cerrar un principio de acuerdo para el Brexit, pero el primer ministro británico, Boris Johnson, enfrenta ahora la ardua tarea de vender el acuerdo ante su reacio parlamento.

El presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker declaró que el acuerdo significa que ya no es necesidad de más prórrogas y que Gran Bretaña puede abandonar el bloque el 31 de octubre.

“No hay necesidad de ningún tipo” de postergación, dijo Juncker.

Añadió que se siente “feliz por el acuerdo, pero triste por el Brexit”.

Horas antes Juncker había tuiteado que “es un acuerdo justo y equilibrado para la UE y Gran Bretaña y es una prueba de nuestro compromiso para encontrar soluciones”.

Por su parte, el primer ministro Johnson dijo en Twitter que las dos partes habían cerrado un “gran nuevo acuerdo” e instó a los legisladores británicos a aprobar el texto en una sesión extraordinaria de la Cámara de los Comunes el sábado.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl pic.twitter.com/etNQNeIfgw

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019