Gremio empresarial reitera disposición al diálogo y al trabajo por Panamá

El sector privado confirmó estar a la orden y a la expectativa de volver al propósito original de la Mesa de Salud, por cuanto “siempre se encontrará dispuesto a participar en cualquier plataforma que sea necesaria para el bien de Panamá, de la empresa privada y sus colaboradores”.

Julio De La Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), señaló que las observaciones públicas de los gremios no representan “una ruptura con el gobierno” o una molestia y sí una preocupación.

“Somos muy conscientes que para salir de la compleja crisis donde estamos se requiere del esfuerzo en conjunto del Gobierno, el sector privado y los ciudadanos”, afirmó.

Cabe señalar que en una carta pública, dirigida al ministro Ramón Martínez, titular de Comercio e Industria, los gremios señalaron que hasta tanto no se regularice la participación de los ministros en la denominada Mesa de Salud, que se desarrolla cada lunes, se reservan el derecho de no participar y llaman a revisar la metodología. Para hoy está previsto un encuentro en la Presidencia de la República.

De La Lastra detalló, con respecto a la Mesa de la Salud, que “se requiere un mayor acercamiento para que los puntos de vista de la empresa privada sean debidamente evaluados”.

“La Mesa Económica está liderizada por los ministros Ramon Martínez (Mici) y Hector Alexánder (MEF), con quienes hemos mantenido una muy buena comunicación desde el primer día”, subrayó.

Destacó que en la actualidad corresponde “continuar con la recuperación urgente de la economía” y el sector privado “se une nuevamente para contribuir con el entorno nacional y sugerir propuestas para la reactivación y recuperación económica”.

Aprendizajes y acciones

Observa que luego de estos casi ocho meses desde el inicio de la pandemia, tanto las “autoridades de Salud y la sociedad panameña han aprendido la manera de contener los contagios, lo que nos ha permitido desarrollar estrategias y mejores terapias”.

Volver a cerrar las empresas y restringir el movimiento ciudadano, enfatiza el presidente del Conep, no parece ser una opción viable.

En sintonía con los señalamientos del documento, reflexionó que “si no hay apertura de empresas ni movilización de ciudadanos, no hay consumo, sin consumo no hay ventas y sin ventas las empresas no sobreviven y tampoco podrán mantener las plazas de trabajo. Si no hay ventas, empresa ni colaboradores, no hay tributos para el Estado. En conclusión, todos nos afectamos”.

“El motor generador de riqueza e ingresos de un país es su empresa privada. Mediante los tributos e impuestos que generan las empresas y pagan los colaboradores, es que los gobiernos pueden invertir en salud y obras sociales, entre otros”.

El presidente del Conep dijo que en esta tarea de convivir con el virus, los ciudadanos deben acatar las medidas biosanitarias y el gobierno, por su parte, invertir en dotación, mayor cantidad de insumos y en personal médico.

Violeta Villar Liste

[email protected]

Capital Financiero