Gremios económicos respaldan ley que crea Agencia Panameña de Alimentos

Luego de participar de manera responsable en amplia discusión, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) y la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), consideran que el Proyecto de Ley que crea la Agencia Panameña de Alimentos (APA) cumple con las expectativas de los sectores que intervienen en la cadena alimentaria del país.

Los tres gremios estiman que el texto aprobado en primer debate de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional presenta una entidad autónoma, fortalecida, moderna, apolítica, técnica y científica con funciones específicas, que atiende de manera uniforme los procesos de producción, industrial y agroindustrial, exportación e importación de productos alimenticios para consumo humano y animal.

Además, respeta las normas nacionales e internacionales en materia sanitaria, fito y zoosanitaria, basada en principios constitucionales y sujeta a leyes emitidas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

De aprobarse tal y como se encuentra el texto actual, se podrá contar con una entidad que permitirá eficiencia y celeridad, a través del desarrollo e implementación de un Sistema Integrado de Trámites, que pone a disposición una sola plataforma digital para los procesos de importación, exportación y producción industrial y agroindustrial.

Para la CCIAP, el SIP y la APEX, el Proyecto de Ley cumple con las aspiraciones de realizar de manera ágil, el intercambio comercial de productos alimenticios, tanto nacionales como importados; así como, los destinados a la exportación. Lo que representa aporte para la recuperación económica del país.

Por otra parte, la nueva institución brindará beneficios en el corto y mediano plazo dado que mejora la eficiencia en las agroexportaciones y en los procesos industriales de alimentos; mientras que no afecta la producción primaria que provee de materia prima a los otros actores de la cadena alimentaria.

De esta manera, los gremios representantes del comercio y la industria nacional consideran que esta es una oportunidad histórica para que el país tenga una Ley que garantiza el equilibrio en todos los eslabones de la cadena alimentaria, que facilita las actividades del sector primario (productores), la industria de alimentos y el comercio, lo cual redundará en beneficio de los consumidores.

Desde octubre de 2019, cuando el Órgano Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley que creaba el SENTA, la CCIAP, el SIP y la APEX se involucraron de manera responsable en el análisis de dicho proyecto, presentando sus consideraciones y posturas, en defensa de lo que consideran el “deber ser”, de una Ley que impacte de manera positiva el devenir de los sectores productivos y comerciales del país, en materia de alimentos.

Sector comercial y agroindustrial de Chiriquí a favor de APA

Productores y representantes del sector comercial y agroindustrial en la provincia de Chiriquí, reafirmaron su respaldo al Proyecto de Ley 164 que crea la Agencia Panameña de Alimentos (APA) y entre otras disposiciones elimina la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA).

Abdel Torres, director de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Cámara de Comercio de Chiriquí, dijo que: “la iniciativa deja bien claro a través de los artículos del anteproyecto, la derogación o eliminación de la AUPSA, por una autoridad netamente de trámites, que devuelve las funciones al Ministerio de Salud, al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y al Ministerio de Comercio e Industrias”.

Augusto Jimenez, representante de la Comunidad Productora de Tierras Altas, añadió que “el tiempo nos ha dado la razón: hoy ya no se habla de modificar, hoy se habla de sacar de la faz del universo esta entidad que tanto daño le ha hecho al pueblo panameño en tema de salud humana, en tema de vender un patrimonio fitosanitario. Esperamos que este proyecto no sufra ningún tipo de modificación; si lo hay que sea para fortalecerlo, no para afectar” sostuvo Jiménez.

El contenido del Proyecto de Ley, es vigilado de cerca por parte de los directivos de la Cámara de Comercio de Chiriquí, quienes aseguran que una vez más respaldarán la lucha en pro de los empresarios asociados y no asociados, como también así del sector agropecuario en general.

Anavip expresó su apoyo a la eliminación de la Aupsa

La Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (Anavip), por su parte, reiteró mediante un comunicado su total e irrestricto apoyo al proceso, amplio y participativo, que se ha desarrollado para terminar de sepultar una nefasta institución como la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), que fue diseñada y construida con el claro propósito de servir a intereses transnacionales, abriéndole camino expedito a las importaciones desmedidas e incontroladas de alimentos que literalmente fueron aniquilando la producción nacional y lo que esta representa para la paz social y el sustento de miles de familias panameñas.

“La eliminación de este engendro, concebido para condenar y arrebatar el modo de vida de más de 300,000 panameños y panameñas y llevar más pobreza y desesperanza al campo panameño, se verá finalmente reflejado en el nuevo instrumento legal que elimina la Aupsa y crea la Agencia Panameña de Alimentos como una entidad que se encargará únicamente de tramitar los procesos que amparen las solicitudes de exportación e importación de alimentos y materias primas, acabando con la discrecionalidad, complacencia y concentración de poder que se propició con la creación de la Aupsa para favorecer y hacer expeditas las importaciones, condenando el futuro de los productores y la producción nacional y todo el potencial que el agro panameño ha demostrado en estos meses de pandemia, como garantía de nuestra soberanía y seguridad alimentaria”, enfatizó el gremio.

Agregó que confía en que la adopción de la nueva Ley que eliminará la Aupsa y que reasignará las competencias y funciones que le fueron usurpadas a las autoridades legalmente investidas de estas competencias, no sólo termine siendo una promesa cumplida del presidente de la República, Laurentino Cortizo, sino también el compromiso de su gobierno y de los que vengan en el futuro de mantener la voluntad política de defender la producción nacional y fortalecer la institucionalidad agropecuaria, junto a los productores panameños que también debemos comprometernos a elevar nuestra productividad y eficiencia que nos lleve cada día a ser más competitivos.