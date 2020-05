Grupo Aval pagará 39% menos por Multibank

El colombiano Grupo Aval, filial del Banco de Bogotá, uno de los conglomerados financieros más importantes de América Latina, emitió un comunicado fechado 11 de mayo, en el que informó a la Bolsa de Valores de Colombia, como “hecho relevante”, la modificación del acuerdo para la compra de hasta el 100% de las acciones de Multi Financial Group, Inc. (MFG), matriz del banco panameño Multibank, ya que el proceso de aprobación y conclusión de esta operación no se pudo realizar en el mes de abril, por lo que se espera que se cierre antes de que finalice el presente mes de mayo de 2020.

No obstante, este no es el único cambio respecto al acuerdo de compra alcanzado el 1 de noviembre de 2019 entre ambos grupos financieros ya que en el comunicado el Grupo Aval indicó que adicional a la modificación de la fecha de cierre de la transacción, ambas partes también acordaron una reducción de 39% en el precio de compra de MFG.

Esto implica que en lugar de pagar 1.3 veces el valor patrimonial total de MFG, el Grupo Aval pagará 0.86 veces el valor patrimonial estimado a la fecha de cierre de la transacción.

El acuerdo para la compra de hasta el 100% de las acciones de MFG (Multibank) en Panamá, se estimó en $722 millones, lo que implica que el Grupo Aval pagará cerca de $400 millones.

Hay que acotar que el comunicado emitido por el Grupo Aval no especifica las razones que llevaron a ambas partes a acordar esta drástica reducción del valor de la transacción para la compra de MGF, no obstante, analistas financieros que pidieron reserva de su nombre estiman que el impacto de la pandemia de coronavirus (COVID-19) en las economías de Colombia y Panamá pudo tener alguna incidencia en la valoración de los activos de Multibank.

Hitler Cigarruista

Capital Financiero