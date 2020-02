Grupo Rey, Always y United Way Panamá presentan campaña dirigida a estudiantes panameñas

Grupo Rey, Always y United Way Panamá se unen para montar la campaña #MásToallitasMenosFaltas con el objetivo de donar más de 100 mil toallas sanitarias a estudiantes de las escuelas: Instituto Bolivar, Primer Ciclo Panamá, CEBG Ascanio Villalaz, Escuela En Busca de un Mañana y CEBG Josefina Tapia durante todo el año escolar.

La dinámica consiste en que por cada empaque de Always comprado en las tiendas del Supermercado Rey, Romero, Mr. Precio y Metro Plus; del 1 de febrero al 4 de marzo del 2020, Always donará una toalla sanitaria al programa #MásToallitasMenosFaltas en Panamá.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) aproximadamente 500 millones de mujeres y niñas carecen de instalaciones necesarias para controlar su higiene menstrual de manera digna, segura e íntima, también asegura que hace falta romper los estigmas, tabúes y prejuicios en nuestras familias, comunidades y escuelas sobre la menstruación.

Por otro lado, según una encuesta en línea realizada por Always a 150 mujeres por país, al menos 1 de cada 10 niñas en Panamá faltan a la escuela durante su menstruación porque no tienen los recursos para conseguir sus toallas sanitarias.

Esto se transforma en un factor de riesgo para la exclusión o deserción escolar y que tiene consecuencias a lo largo de la vida de las mujeres, ya que a menos años de estudio se eleva la tasa de embarazos precoces y matrimonio infantil comparado con quienes cursaron estudios secundarios, según la Unicef.