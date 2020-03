Guía sobre medidas laborales que pueden adoptar las empresas por COVID-19

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) publicó una guía laboral general para atender las múltiples interrogantes de sus asociados, que se fundamenta en las normas emanadas por las autoridades hasta el 25 de marzo de 2020.

El gremio destaca que cada empresa tiene su realidad laboral y es importante asesorarse con sus abogados antes de tomar decisiones importantes.

La Guía explica que para aplanar la curva del brote del coronavirus (COVID-19), la República de Panamá, a lo largo de estas semanas, ha adoptado distintas normas legales que tienen como fin supremo, establecer medidas para reducir, mitigar y controlar la propagación de la pandemia.

Se cerraron las escuelas, bares, teatros, cines, se suspendieron los vuelos internacionales, las ferias, congresos, eventos culturales, religiosos, conciertos, entre otros, y por último, se ha establecido un toque de queda de 24 horas en toda la República de Panamá, estableciendo que instituciones, personas, actividades y empresas pueden seguir operando (excepciones).

Por consiguiente, se han instruido varias normas de índole laboral, como lo son la modificación temporal de la jornada de trabajo, artículo 159 C.T.; la opción de trabajar mediante Teletrabajo; el trabajo a disponibilidad; utilización de vacaciones vencidas y adelantadas; y, la suspensión de los contratos de trabajo, artículo 199 C.T.

A continuación las medidas laborales que puedan adoptar las empresas:

Modificación temporal de la jornada de trabajo

Mediante el Decreto Ejecutivo 71 de 13/3/2020, se reglamenta temporalmente el artículo 159 del Código de Trabajo, y se aprueba el texto modelo de Acuerdo de Modificación Temporal de la Jornada de Trabajo, el cual será de uso obligatorio cuando exista consenso entre las partes, y deberá ser registrado en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Las partes deberán acordar las horas semanales que se trabajarán, las cuales serán pagadas de acuerdo a la tarifa previamente pactada en cada contrato.

Importante: En caso de no existir sindicato en la empresa, el acuerdo se realizará con la asociación de trabajadores o con el aval de los colaboradores.

En entrevista el Viceministro de Trabajo señaló que la jornada se puede reducir hasta máximo la mitad.

Trabajo a disponibilidad

El Decreto Ejecutivo No. 78 de 16/3/2020, establece que el trabajo a disponibilidad es la modalidad laboral por medio de la cual el trabajador, sin permanecer en su lugar de trabajo, estará a disposición del empleador, se realizará durante la jornada regular de trabajo y está sujeta a salario y a todos los derechos derivados de la relación de trabajo. Solo se podrá aplicar durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional.

Teletrabajo

Se desempeña la actividad laboral, de manera parcial o completa, en lugares distintos al establecimiento del empleador y se ejecuta las labores por medio del uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Importante: Acuerdo entre empleador y empleado; De existir una contrato se tiene que realizar una adenda que tiene que registrarse en la Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, utilizando la plataforma MITRADEL DIGITAL.; Las jornadas extraordinarias se regirán por lo establecido en el C.T.;

De existir consentimiento se podrá realizar trabajo de guardia (Artículo 8).

Vacaciones

El Decreto Ejecutivo No. 78 de 16/3/2020, establece que los trabajadores de 60 años o más, al igual de aquellos que padezcan de enfermedades crónicas y mujeres embarazadas, podrán acogerse a vacaciones vencidas o adelantadas, por un mínimo de 15 días calendarios.

Por recomendaciones del MINSA, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ha pedido a las empresas que convengan con las personas de riesgo: mayores de 60 años, embarazadas y pacientes de enfermedades crónicas o inmunosuprimidas, que se acojan a tiempos compensatorios, permisos, vacaciones (en curso o adelantadas) o teletrabajo, para evitar estar en espacios laborales de alta concurrencia de personas. Vacaciones adelantadas: acuerdo entre la empresa y el trabajador de optar utilizar el periodo de vacaciones correspondientes al año siguiente para ser utilizadas antes por motivos de urgencia.

Cierre de empresas por decreto

Es importante señalar que, Sí está obligado a pagar el salario de sus trabajadores, aun cuando la empresa esté cerrada. Dicho esto, usted puede solicitar ante el Ministerio de Trabajo la Suspensión de los Contratos de Trabajo, según lo establece el Decreto Ejecutivo No. 81 de 20/3/2020.

Al terminar la declaratoria los trabajadores retornarán a sus puestos de trabajo, en las mismas condiciones establecidas en sus contratos.

De igual forma, se podrá realizar teletrabajo, trabajo a disponibilidad y modificar la jornada de trabajo temporalmente.

Suspensión de contrato de trabajo

El Decreto Ejecutivo No. 81 de 20/3/2020, establece que los contratos de los trabajadores, cuyas operaciones hayan sido cerradas, podrán ser suspendidos, dicha suspensión deberá ser autorizada por el MITRADEL. Los trabajadores no están obligados a prestar el servicio y los empleadores no están obligados a pagar el salario. No implica la terminación del contrato, ni afectará la antigüedad de los trabajadores. El procedimiento de formalizar la suspensión de los contratos se realizará de forma digital, enviando los documentos solicitados, en formato PDF a la dirección de correo electrónico solicitudes@mitradel.gob.pa, habilitada desde el viernes 20 de marzo.

Documentos:

Nota o memorial que justifique la suspensión de los contratos laborales, solicitando la suspensión por 1 mes (prorrogable);

Copia simple del aviso de operación;

Copia simple de la última planilla pre elaborada de la CSS, anterior al cierre de la empresa;

Prueba idónea de la afectación económica; Lista de trabajadores cuyos contratos se desean suspender, especificando nombre, cédula, seguro social, dirección residencial, ocupación, sexo, edad, número de teléfono y correo electrónico.



Si el Mitradel no se pronuncia en los 3 días hábiles se entenderá aprobada la suspensión de los contratos de trabajo solicitados (artículo 8).

Pago de la cuota obrero-patronal

La Caja de Seguro Social informó que, con el fin de mejorar el proceso de recaudación:

Se aceptarán cheques sin certificar.

El horario de atención es de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 3- Todas las agencias a nivel nacional están disponibles para el cobro. 4- Afiliación al sistema ACH con la Caja de Ahorros www.css.gob.pa/empleadoresachd.html Puede utilizar: www.cajavirtual.css.gob.pa permite a los patronos hacer sus pagos online con tarjetas de crédito.

El Director de la CSS, Enrique Lau, informó el día 25 de marzo de 2020, que se proveerá de un salvoconducto por cada mes para que puedan asistir a las agencias y cumplir con el pago de la cuota obrero-patronal. Se debe establecer normativa para que las empresas que se vieron obligadas a suspender los contratos laborales le quedan suspendidas las obligaciones de pago.

Toque de queda: Excepciones

El Decreto Ejecutivo No. 507 de 24 de marzo de 2020, amplía el toque de queda a 24 horas, en todo el territorio nacional, el cual estará vigente hasta se levante el Estado de Emergencia Nacional. Fe de errata, 25 de marzo de 2020, integra un texto único del artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 507, donde se establecen las excepciones al toque de queda, señalando que instituciones, personas, empresas y actividades.

Algunas son: Miembros de la fuerza pública, servidores públicos señalados en el numeral 2, personal de salud, toda la cadena de producción, distribución, comercialización y ventas de alimentos, medicamentos y productos de higiene, farmacias, hospitales, clínicas, veterinarias, todo lo relacionado con transporte marítimo, terrestre y aéreo, logística, el Canal de Panamá, Metro de Panamá, MiBus, ENA, transporte para movilizar a los colaboradores de las empresas incluidas en las excepciones, restaurantes con auto servicio, empresas que se dediquen al servicio a domicilio, supermercados, abarroterías, mercaditos, estaciones de combustible y gas, seguridad privada, abogados idóneos para defensa de personas afectadas por toque de queda, todo lo relacionado con la banca, financieras, cooperativas, seguros y demás servicios financieros, empresas de telecomunicaciones , prestadores de internet y telefonía, call centers, limpieza, servicios sanitarios, funerarias, industria agropecuaria, equipos médicoshospitalarios, vacunas, otros insumos para la salud pública, teletrabajo, entre otras actividades.

Darsy Santamaria Vega

dsantamaria@capital.com.pa

Capital Financiero