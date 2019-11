Hay potencial para que la economía panameña crezca en el 2020

Hay algo que los economistas han analizado en cualquier país y es el crecimiento potencial, que es la combinación de factores que permiten tener una estabilidad en el crecimiento, en la generación de empleo, un nivel de inflación más o menos razonable, y ese número en Panamá es el 5.5%.

Cuando la economía crece por encima de ese 5.5% empieza a darse, bajo desempleo, mucha inversión, pero, mucho estrés en los factores, pero cuando se crece por debajo del potencial, y es lo que está pasando ahora, se tiene una situación y cualquier acción o decisión tiene que estar enfocada en la recuperación en reactivar la economía.

El Director de Asuntos Económicos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Manuel Ferreira, durante su exposición en el Foro “Perspectivas Económicas 2020”, organizado por Capital Financiero, indicó que actualmente en Panamá hay varios sectores con diferentes situaciones, como por ejemplo el turismo, donde hay la necesidad de vender o promover el turismo, pero también es que eso tiene que ser con una estrategia adecuada.

Afirmó Ferreira que si el Gobierno desea reactivar la economía, necesita que ciertos sectores de la economía tomen velocidad, y tienen que ser sectores que tengan efecto multiplicador, osea que generen diferentes actividades económicas e impacto.

“Cuando se examina la economía está el sector logístico genera impacto, pero a nivel de consumo el sector logístico de Panamá emplea más o menos 180,000 personas solamente de casi dos millones de personas que trabajan en el país”, indicó el miembro de la Cciap. Afirmó que ese sector es importante en la economía, pero desde el punto de vista de demanda es menor, por lo que los sectores más dinámicos para activar la economía son: La construcción y el turismo.

Sobre la perspectiva para el próximo año es que hay una situación, ahora mismo tanto el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec) de la Contraloría General de la República, y el Ministerio de Economía y Finanza (MEF), están haciendo evaluaciones porque hay datos que hacen falta de Minera Panamá, y esos datos en el valor agregado pueden hacer la diferencia de que se crezca 3% este 2019 o se crezca 3.5%.

La Cciap cree que pueden existir niveles de recuperación a partir del próximo año, el tema es cuáles van a ser los sectores que van a impulsar este crecimiento.

“Este país tiene un escenario positivo de la perspectiva que hay muchas cosas que se pueden hacer para que realmente la economía se reactive, el tema es que hay que tener claridad de algunas de estas cosas para tomar el camino adecuado y no volver a cometer errores como se han cometido”, explicó Ferreira.

De igual forma la Cciap piensa que la economía en Panamá puede crecer un poco más del 3.5% el próximo año, pero esto requiere de muchas acciones del Gobierno y el sector privado. Es importante reactivar el crecimiento de créditos en los bancos, el que el Gobierno le esté pagando los $400 millones que les debe en interés preferencial de que vale que los pongan en más rango, si no les pagan a los bancos, eso desestimula a los pocos bancos que se interesan.

La economía no podrá seguir creciendo en base a la inversión pública, no se puede pensar que el Gobierno debe de seguir aumentando deuda, aumentando déficit haciendo que la economía se nivel, hay que buscar que el sector privado sea el que tenga que activarse para generar empleo y así mismo hay que moverse para traer inversión privada.

Ferreira en conclusión indica que Panamá tiene muchas oportunidades, pero no solo tiene que crecer en el área económica sino que también tiene que crecer en recurso humano, del 100% de las personas ocupadas en el país, el 41% no tiene bachillerato, y si no se hace ese tipo de cambio en educación, en estabilidad, en transparencia y todo lo que se requiere en el órgano judicial y demás, la economía no podrá dar el brinco.

Ferreira también hizo un recorderis sobre el crecimiento económico de Panamá, y dijo que en el año 2011 la economía de Panamá estaba creciendo a dos dígitos, es decir al 11%, estaba a toda velocidad y nos olvidamos un poco de qué es lo que estaba pasando en ese momento, era un momento en donde existían ya no proyectos, sino megaproyectos, estaba la ampliación del Canal, la administración pública estaba invirtiendo de manera relevante: Línea 1 del Metro, hospitales, carreteras.

El sector privado estaba invirtiendo en nuevos puntos de ventas, cuántos Centros Comerciales, cuántos metros cuadrados se construyeron en oficinas, Mall, qué sucedía con el mercado laboral en ese momento, muchas empresas tenían alta rotación de personal, existía todo tipo de acciones para mantener a los empleados.

Leoncio Vidal Berrío M.

lberrio@capital.com.pa

Capital Financiero