“Hay que luchar por los sueños”: Juan Ramón Solís, presidente de la Afutpa

Juan Ramón Solís, ex jugador de fútbol y presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa) tiene dos hijas pequeñas a las cuales quiere dejar como lección de vida que hay que luchar por los sueños.

Este chitreano de 34 años de edad está casado y tiene dos hijas, Zuell Alejandra y Sara Camila de 5 y 8 años de edad, respectivamente.

A ambas, les enseña que no nada es imposible en la vida, que no dejen de esforzarse y luchar por sus sueños, ya que las barreras se pueden superar.

El presidente de Afutpa que tiene como pasatiempos pasear con la familia, jugar fútbol con amigos y leer libros confiesa que sus dos hijas se parecen mucho a él en el carácter, ya que todo lo quieren todo de una vez.

Solís que siempre ha apoyado la selección de fútbol de Italia, pero que este año no clasificó para el Mundial de Rusia 2018 asegura que convertirse en papá le ha enseñado que por los hijos se da todo; que no existe una escuela de padres y que va aprendiendo sobre la marcha.

Necesidades en el deporte

El ex fubolista quien tiene un bachiller en ciencias, letras y filosofía del colegio Javier y una licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) se siente preocupado por la falta de educación de los futbolistas.

Aboga por la necesidad de tener una ley deportiva que reconozca al futbolista como trabajador y se logre profesionalizar la liga local brindando oportunidades reales en un entorno lleno de limitantes.

Actualmente, los jugadores en Panamá no son reconocidos como trabajadores; es decir, que no son sujeto de crédito, tampoco cotizan en la Caja de Seguro Social y no tiene posibilidad de tener un fondo de jubilación o aspirar a una pensión.

