Herbalife Nutrition lanza la “iniciativa Nutrición para Hambre Cero”

La compañía de nutrición global Herbalife Nutrition, realizó el lanzamiento de la iniciativa mundial “Nutrición para Hambre Cero”, destinando $2 millones para ayudar a poner fin al hambre mundial, asegurar que las personas tengan acceso a una buena nutrición y abordar el tema del aumento de la obesidad.

Con la asistencia de socios sin fines de lucro, la iniciativa pondrá foco en ofrecer acceso a alimentos saludables, mejorando la educación en nutrición, identificando recursos de alimentos sustentables y aumentando la concientización de la crisis mundial.

Junto con esta iniciativa, la compañía también anunció su asociación con Feed the Children, una organización sin fines de lucro comprometida a combatir el hambre infantil a nivel internacional. Feed the Children designó el mes de septiembre como el Mes para Combatir el Hambre y como socio a Herbalife Nutrition quien apoyará sus programas para contribuir a poner fin al hambre en todo el mundo bajo la iniciativa “Nutrición para Hambre cero”.

Alan Hoffman, vicepresidente Ejecutivo, Asuntos Corporativos Globales, comentó que la iniciativa “Nutrición para Hambre Cero” aborda los problemas pandémicos clave y a través del trabajo con sus socios, tal como Feed the Children, por lo que esperan poder construir un mundo donde todos tengan acceso igualitario a los alimentos y la nutrición.

“Es un orgullo para Feed the Children asociarse con Herbalife Nutrition para abordar el problema del hambre infantil” comentó Travis Arnold, presidente y CEO de Feed the Children. Agregó que no pueden encarar el problema solos y saben que cuando juntan sus esfuerzos, tendrán un mayor impacto sobre las vidas de las familias más necesitadas del mundo entero.

Además de brindar apoyo a asociaciones estratégicas, “Nutrición para Hambre Cero” está alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 2 de las Naciones Unidas, que requiere acciones osadas para terminar con todas las formas de hambre para 2030, así como también soluciones para asegurar la alimentación y mejorar la nutrición en todo el mundo.

A través del compromiso de $2 millones, la compañía: