Hilton apuesta por Panamá y resto de Centroamérica

La apuesta de expansión de Hilton en Latinoamérica está puesta en Panamá y resto de países de Centroamérica, donde ha firmado nuevos acuerdos de desarrollo de hoteles.

La empresa hotelera informó que, ahora, Hilton cuenta con nueve proyectos de desarrollo de hoteles en cinco países de América Central, que representan cinco de sus marcas: Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Hilton Garden Inn y Hampton Inn by Hilton.

Según sus proyecciones, estos nueve proyectos ofrecerán aproximadamente mil 300 habitaciones, que representan más del 10% del portafolio en desarrollo de 11 mil 300 habitaciones que la compañía tiene en más de 70 propiedades por construir.

“El enfoque estratégico de nuestro equipo en la expansión de nuestra presencia en mercados latinoamericanos clave, y un aumento en la demanda en América Central, han contribuido con nuestro crecimiento sustancial en la región”, dice Juan Corvinos, director gerente de Desarrollo de Hilton para México, América Central, la Región Andina y el Caribe Hispano.

Panamá: Hampton Inn by Hilton David

La inauguración de Hampton Inn by Hilton David en la provincia de Chiriquí está prevista para 2019.

Según la compañía, este hotel contará con 120 habitaciones. También contará con un bar y minimercado de autoservicio en el vestíbulo del hotel durante las 24 horas, además de acceso al casino.

Ocho hoteles más en Centroamérica

Además del hotel en Panamá, Hilton cuenta con otros ocho proyectos ­en el resto de Centroamérica.

El acuerdo más nuevo es Hilton Guatemala City, cuya inauguración se prevé para el cuarto trimestre de 2018. La propiedad estilo hacienda de 130 habitaciones tendrá una decoración lujosa y jardines amplios.

El Mahogany Bay Resort & Beach Club, Curio Collection by Hilton, que es la primera propiedad de Hilton en Belice. Su inauguración está programada para fines de este año, tendrá 205 habitaciones estilo cabaña y casa de campo en una propiedad de 60 acres (casi 25 hectáreas).

Mientras que en Honduras está el proyecto Hilton Garden Inn Tegucigalpa,hotel de 173 habitaciones, el primero de esta en Honduras. Su inauguración está prevista para 2021. La propiedad formará parte de un complejo para usos múltiples donde también se encontrará el centro comercial Real de Minas Mall.

En la vecina Costa Rica están cinco desarrollos: Gran Hotel Costa Rica, Curio Collection by Hilton, cuya inauguración está prevista para el primer trimestre de 2018 y contará con 79 habitaciones; y Botanika Osa Peninsula, Curio Collection by Hilton, resort ecológico programado para inaugurarse en 2020, con 176 habitaciones.

Los otros tres proyectos en suelo costarricense son: DoubleTree by Hilton Hotel San Jose La Sabana (132 habitaciones), que prevé comenzar a recibir huéspedes para el 2020; Hilton Garden Inn Santa Ana (138 habitaciones), cuya inauguración está prevista para 2019; y Hampton Inn by Hilton San Jose La Sabana (150 habitaciones), cuya apertura está programada para 2021.